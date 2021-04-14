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Общество14 апреля 2021 14:05

Ласты к лету готовь весной: куда лететь из Ростова на отдых

Поговорили с нашим экспертом о том, почему важно покупать билеты заранее
Владимир ДОБРИЦКИЙВладимир ДОБРИЦКИЙ
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Цены на отели взлетели, но желающих отдохнуть меньше не становится.

Цены на отели взлетели, но желающих отдохнуть меньше не становится.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В эфир Радио «Комсомольская правда» об особенностях отдыха предстоящего сезона рассказал генеральный директор сети турагентств «Розовый слон» Алексан Мкртчян.

"МИР БОЛЬШОЙ, А РОССИЯ МАЛЕНЬКАЯ"

- Сейчас популярна такая фраза «Я на внутренний туризм не зарабатываю». Пишут часто о том, что в России отдыхать очень дорого. Это объяснимо?

- Смотрите, какая история. За более чем тридцать лет моей работы в индустрии туризма ситуация с пандемией случилась впервые. Такого не было никогда, чтобы взять и закрыть границы. И выяснилось, что мир такой большой, а Россия такая маленькая.

-?

- От Калининграда до Камчатки у нас участок для того, чтобы искупаться в Черном море – это Крым и Краснодарский край. У нас есть немного Каспийского моря, где по пляжному отдыху есть вопросы и есть Дальний восток ниже залива Петра Великого.

- У нас гигантская линия от Мурманска до Анадыря в Арктическом океане еще…

- Да (смеется). Но купаться-то там невозможно. И вот прошлым летом стало понятно, когда в Крыму и Краснодарском крае стали открываться отели, что больше то некуда особенно и поехать. Италия, Франция, Испания, Португалия, Турция, Греция - все закрыто. А спрос ведь гигантский.

- И, конечно, отельеры подняли цены…

- Именно так. Отель в Крыму (не буду называть его), который в 2019 году стоил 65.000 на двоих на неделю, стал стоить 130.000. Возьмем не пляж, а, скажем, горные лыжи. Та же история. Мы не поехали в немецкие, французские, швейцарские горы, поехали в Домбай, в Красную поляну, Архыз. Отель в Красной поляне, который пару лет назад стоил 5 тысяч в сути, стоит теперь 15 тысяч.

- Обидное другое. Поднимая цены, хорошо бы и улучшать сервис…Но эта тема отдельная. Алексан Мушегович, не все же хотят плавать, куда поехать, чтобы экскурсионная программа была хорошая и в то же время, чтобы недорого вышло?

- Москва и Питер, как бы банально это не звучало. Во-первых, там всегда есть, что посмотреть. И даже если ты уже там бывал, открыть для себя что-то новое. На сегодняшний день, это два города, где очень снизились цены на проживание в отелях. И хороших отелях, надо сказать. Почему? Закончился поток иностранцев в связи с пандемией. В центре Петербурга отель 4 звезды, номера в которых стоили 15 тысяч в сутки, в январе – феврале этого года показывают цену 3 тысячи в сутки на двоих. Есть, конечно, и обратная ситуация. Например, Калининград. Там шикарная экскурсионная программа, но все-таки это такая…Европа на сегодняшний день, давайте смотреть правде в глаза. Там, наоборот, те отели, которые стоили 3 тысячи, на майские праздники стоят 10 -12 тысяч.

Многим такая красота пока только снится.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

ПАНДЕМИЯ СДЕЛАЛА НАМ НЕСКОЛЬКО НАСТОЯЩИХ ПОДАРКОВ

- Куда летим из Ростова не в пределах нашей страны этим летом?

- Пандемия нам подарила два рейса в неделю на Занзибар, например. Мы летали полными самолетами по 330 кресел. Если бы не пандемия, это было бы исключено. Представить себе было невозможно прямого рейса Ростов-Танзания. Причем летели ведь не только из Ростова. Из Уфы, Самары, Казани. Затем, из-за того, что было много направлений закрыто, из Ростова появился такой интересный рейс как Ростов-Каир. Никогда такого не было. И мы сегодня подаем эту возможность, как сенсационную. Отель 5 звезд - 130 тысяч на двоих на две недели, включая перелет, страховку, трансферт, проживание и питание.

- А по России, что новенького с вылетом из Ростова?

- Много интересных рейсов из Платова. Например, Ростов - Воронеж. Это новое направление. Я сам летал недавно, очень удобно, 45 минут лететь. Ростов - Миниральные воды. За время своей работы я не помню, чтобы самолетом туда можно было из Ростова добраться. Ростов - Астрахань, Ростов - Волгоград. Ежедневный Симферополь из Платова. И зачастую сегодня это дешевле даже, чем поездом добраться. А насколько быстрее!

- Обычно говорят, что самолетом наоборот, гораздо дороже.

- Во-первых, появились дотации. Людям выгодно лететь. А во-вторых, и это, пожалуй, главное – покупать билеты нужно заранее. В Москву можно купить билет за 2 тысячи рублей, а можно за 20 тысяч. Билет той же авиакомпании. Это в одну сторону!

- Заранее, это за сколько времени?

- По-разному. Вот я взял для себя в этом году сразу пять билетов на Москву (январь, февраль, март и апрель) по 1500 рублей в одну сторону. Сегодня я бы за апрельский перелет около 20 тысяч заплатил бы. Нужно это отслеживать. Если человек часто летает, он уже знает где искать.

- Что нового из полетной программы уже в мае?

- Из Ростова в мае полетят рейсы на Кипр, полетят в Грецию. Из соседнего Краснодара планируется Черногория. Хотелось бы, чтобы из Ростова летали к черногорцам, но пока нет. Зато из Платова в ближайшее время планируются рейсы в Тунис. Из Ростова в этом году будет много и речных круизов. Те теплоходы, которые всю жизнь работали с иностранцами, в этом году свободны от немцев или американцев и пойдут из донской столицы в Питер, Самару, Волгоград по очень хорошим ценам с отличным сервисом.

Хорошая компания - залог удачного отдыха.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

ПОКУПАЙТЕ ТУРЫ У ПРОФЕССИОНАЛОВ. ТАК БУДЕТ ВЫГОДНЕЕ

- Есть стереотип, что напрямую тур заказать дешевле, чем через агентство. Как то ситуация меняется?

- Да, ситуация изменилась. И пандемия тоже не последнюю роль здесь сыграла. Сейчас лимитированное количество рейсов. Обычно ведь как: Турцию, Эмираты, Мальдивы покупали у агентства, а Европу и российские туры часто покупали напрямую. Сегодня рейсов не так много летает и из Москвы, и из Ростова и выгоднее стало покупать у агентства. Можно купить билет, например, на Каир у «Аэрофлота» за 70 тысяч рублей напрямую. Пожалуйста! Мы закладываем билет на Каир – 25 тысяч, понимаете? Но мы билетами туры не продаем, мы продаем путевками. И люди смотрят, что зачастую, если ты сам покупаешь билет, бронируешь отель и переходишь потом в турагентство, то это тебе обходится в 200 тысяч рублей на неделю. А пришел в турагентство изначально, обошлось в 130 тысяч. Разница есть?

- И большая!

- Есть о чем подумать. Отдыхайте с удовольствием. И покупайте билеты за-ра-нее. Это сэкономит вам и время, и деньги.

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