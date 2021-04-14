По МЕГАМАГУ расселились голоса птиц

Фото: предоставлено ТРК Мегамаг

В галереях ТРК МЕГАМАГ появились стикеры с изображениями птиц и QR-кодом, пройдя по которому можно услышать их пение. Проект получил название «Голоса птиц».

Авторы объясняют, что их проект — «не экологическая и не художественная акция, это скорее мост между городом и лесом, между диджиталом и дизайном».

Кто из нас не наслаждался звонкой трелью соловья, не восхищался красотой фазана и проворством воробья? Могут ли эти милые создания оставить кого-то равнодушным? Птички, живущие по соседству с городом, такие разные и неповторимые, они украшают собой окружающий мир, а многие из них чудесно поют и создают нам надолго хорошее настроение.

Мегамаг – первая площадка на юге России, где разместилась выставка «Голоса птиц». Познакомиться с ними можно на втором этаже, рядом с магазином Кари. Здесь представлено около трети «экспонатов». А тех, кто захочет увидеть больше, ждет увлекательное приключение – новые стикеры с изображениями птиц будут появляться в галереях торгового комплекса на протяжении пары месяцев. Посетители смогут найти их в самых неожиданных местах, так что погоня за пением пернатых превратится в настоящий квест, а прогулки по галереям ТРК будут сопровождать птичьи голоса.

Еще один приятный момент для посетителей выставки - самым активным организаторы обещают подарки: за 20 найденных стикеров птиц - билеты в кино на два лица, а за 40 стикеров счастливчик получит ноутбук. Подсказки, где искать птиц, будут появляться в соцсетях торгового комплекса.

Подробнее о проекте читайте на сайте megamag.su

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