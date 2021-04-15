«Не из чувства наживы, а по необходимости»: как помочь действительно нуждающимся, рассказала хозяйка магазина для бедных

Больше 17 лет пенсионерка помогает нуждающимся. Фото: СЕЛИМОВ Артур.

В самом центе Ростова-на-Дону уже 17 лет работает магазин для малоимущих семей с детьми. Туда может прийти любой желающий родитель и одеть своего ребенка. Все вещи приносят добродушные ростовчане.

Сотни семей получили здесь помощь. Фото: СЕЛИМОВ Артур.

«КАК МУРАВЬИ СОБИРАЕМ, А ПОТОМ НЕСЕМ РАЗДАВАТЬ»

- Вот посмотрите: сколько "добра"! Сейчас придут мамочки и соберут сумки для своих деток, - показывает с гордостью свои владения Нина Шевченко, которая организовала в Ростове социальный магазин для малоимущих.

Сейчас комната под завязку заполнена разными вещами и игрушками.

- Это помещение мы сами реставрировали, для проведения торжественных мероприятий и детских утренников, - показывает она свои владения. – Сейчас, как видите, тут временно склад для вещей. Мы как муравьи все собираем, а потом несем раздавать.

В прошлом году, помощь – вещи, подгузники, бытовую химию и другие необходимости - здесь получали 125 семей, в них воспитываются 523 ребенка. Учет строгий: все кто взял вещи отмечаются в журнале. Это делается для того, что бы люди брали не из чувства наживы, а только по необходимости.

В магазине можно найти много полезного и необходимого. Фото: СЕЛИМОВ Артур.

НУЖНА ПОМОЩЬ ЧИНОВНИКОВ

Более обеспеченные ростовчане щедро жертвуют вещи в фонд. А у Нины Сергеевны есть мечта: собирать и раздавать их нуждающемся по всей области. Но пока ее задумка не срабатывает: чтобы организовать сбор и раздачу в других населенных пунктах, нужна помощь местной администрации.

- Когда мы говорим про помощь, многие чиновники думают, что нам нужны от них деньги, - разводит руками пенсионерка. – Но нам-то нужна именно организационная поддержка. Например, что такое привести вещи, например, в Батайск? Необходимо помещение, во-первых. Во-вторых, оповестить людей. А кто это все сможет устроить, если не местная администрация? Наши энтузиасты просят, «бьются лбами» и получают отказ.

"ДАЖЕ В 90-Е ПРИНОСИЛИ ВЕЩИ"

- Создание пунктов с раздачей вещей это не прихоть, а жизненная необходимость! – уверена Нина Сергеевна. - Семьи с маленькими достатками вынуждены экономить на еде, что бы обуть своих детей, так происходить не должно!

Не только ростовчане приносят пожертвования, бывает, что люди из области, везут вещи за сто километров только потому, что у них нет пунктов сбора.

- В этом деле важно понимать, что необходима именно адресная помощь, если этого не делать, вещи будут уходить халявщикам и продавцам с блошиных рынков, - говорит наша собеседница.

К слову, ростовчане несколько раз подавали заявку на получение президентского гранта, но, к сожалению, выиграть его так и не удалось.

- Да, мы помогаем людям, но мы не "айтишники", - с сожалением отмечает Нина Сергеевна. – Но даже в 90-е, испытывая финансовые трудности, ростовчане приносили вещи в фонд. Потенциал у жителей донской столицы есть, главное дать им возможность делиться своим добром!

Детворе нужны не только одежда, но и игрушки. Фото: СЕЛИМОВ Артур.

НАША СПРАВКА

В иностранной практике повторное использование вещей уже 20 лет поставлено на поток и плавно увеличивается с каждым годом. Например, у Шведов в каждом районе есть контейнеры благотворительной организации, куда любой житель может принести вещи. Собранную одежду сортируют по категориям и используют в качестве гуманитарной помощи.

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590 тысяч человек*. Столько малоимущих живет в Ростовской области.

*По данным Росстатата.

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