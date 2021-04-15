Ростовский правозащитник Александр Хуруджи пойдет на выборы в Госдуму

Александр Александрович решил выдвинуть свою кандидатуру от партии «Новые люди» по Ростовской области. Фото: Личный архив героя публикации

Правозащитник из Ростова-на-Дону, общественный деятель и юрист Александр Хуруджи будет баллотироваться в Государственную Думу. Свою кандидатуру он решил выдвинуть от партии «Новые люди» по Ростовской области.

Александр Александрович сообщил, что партийная программа привлекла его тем, что она нацелена на поддержку предпринимательства и развития страны в целом. Кроме того, в фокусе ее внимания остаются и проблемы простых людей.

- Лидер партии «Новые люди» Алексей Нечаев - это человек, с которым очень интересно общаться, - поделился Александр Хуруджи. - И мы приняли совместное решение о выдвижении моей кандидатуры. Я вижу, что наши точки зрения совпадают по многим вопросам. А для меня важно пройти в Госдуму, чтобы вести правозащитную работу на новом уровне. И здесь меня в этом поддержали, за что я очень благодарен.

Лидер партии «Новые люди» Алексей Нечаев (справа) и Александр Хуруджи. Фото: Личный архив героя публикации

В свою очередь, в пресс-службе партии отметили, что среди депутатов Госдумы нужны именно такие люди, как Хуруджи.

- Мы рады, что он присоединился к нашей команде, - отметили там. - Это человек, который не боится трудностей, готов бороться за права предпринимателей и простых людей. Его хорошо знают в Ростовской области и за ее пределами, люди ему доверяют.

Известно, что Александр Хуруджи родился в семье инженеров. У него два высших образования. Кроме того, за плечами кандидата в Госдуму большой опыт управленческой деятельности. Еще будучи студентом, он возглавил юридическую компанию.

После этого бизнесмен стал владельцем и генеральным директором строительной фирмы. В 2008 году возглавил совет директоров электроэнергетической компании. А основанное в 1974 году предприятие, находившееся в тяжелом финансовом состоянии, под руководством Александра Хуруджи было выведено из банкротства.

Уже в 2011 году Александр Хуруджи фактически отошел от бизнеса, сосредоточившись на общественной деятельности. И с 2016 года кандидат в депутаты занялся правозащитной и политической деятельностью. В свое время он являлся омбудсменом по вопросам, связанным с нарушением прав предпринимателей, отбывающих наказание, связанное с лишением свободы.