Выплаты на детей и продажа алкоголя: донские парламентарии приняли важные законы

В региональном Заксобрании приняли ряд важных поправок. Фото: пресс-служба ЗС РО

Во вторник, 13 апреля, в областном Законодательном собрании прошло очередное заседание, во время которого парламентарии выслушали отчет о деятельности правительства региона в минувшем года, а также приняли ряд важных поправок в законодательство.

Одна из них касалась ежемесячных выплат на детей от 3 до 7 лет. Если в прошлом году пособие назначалось в размере 50% от регионального прожиточного минимума на ребенка, то теперь размер пособия будет варьироваться в зависимости от доходов семьи.

По новым правилам сначала семье назначают пособие в размере 50% от величины прожиточного минимума для детей на дату обращения за выплатой. Если после того, как семья получит эти средства, ее среднедушевой доход не превышает величину прожиточного минимума на душу населения, то выплату повысят до 75%.

Если и после этого повышения среднедушевой доход семьи все равно не превышает величину прожиточного минимума, то пособие на ребенка будет равняться величине прожиточного минимума. В настоящее время эта сумма составляет 11 642 рубля. Таким образом, при новом подходе семьи в любом случае будут получать более высокое пособие, чем раньше. Новые правила вступают в силу задним числом с 1 января 2021 года.

Семье сделают перерасчет на основании заявления.

ТОЧЕК С АЛКОГОЛЕМ СТАНЕТ МЕНЬШЕ

Также в Ростовской области установили дополнительные ограничения продажи алкоголя. Теперь спиртные напитки можно продавать в том случае, если площадь помещения составляет не менее 50 квадратных метров.

Ростовская область, по сравнению с другими регионами, установила самый щадящий режим введения ограничений работы таких предприятий общепита.

- Сначала было запрещено торговать спиртными напитками в помещениях, чья площадь меньше 20 квадратных метров. Сегодня мы вводим аналогичный запрет для помещений, чья площадь менее 50 квадратных метров. Все предприятия об этом знали, этот вопрос неоднократно выносился на публичное обсуждение, в том числе и в социальных сетях. Ни одного критического обращения по этому поводу депутаты не получали. И самое главное, что эта ограничительная мера действует только в отношении продажи спиртных напитков. Сами точки общепита не закрываются, их не лишают права торговать другими продуктами, - прокомментировал председатель Законодательного собрания Ростовской области Александр Ищенко.

Новые нормы вступят в силу уже с 1 июня этого года. В результате количество указанных объектов общественного питания сократится на 7% (с 945 до 883). Депутаты уверены, что эта мера позволит снизить регулярное употребление алкогольных спиртных напитков.

ШТРАФЫ ЗА ВЫПАС СКОТА

Теперь в Ростовской области установили штрафы за нарушение правил прогона и выпаса сельскохозяйственных животных.

Так, за нарушение норм, установленных законом, штрафы на граждан составят от 100 до 1 500 рублей, на должностных лиц – от 300 до 2 000 рублей; на юридических – от 1 000 до 5 000 рублей.

При повторном нарушении в течение года размер штрафа увеличивается: для граждан он теперь будет составлять от 500 до 2 000 рублей, для должностных лиц – от 1 000 до 2 000 рублей, для юридических лиц – от 3 000 до 7 000 рублей.

Если причиняется вред здоровью или имуществу, то предусматриваются следующие штрафы: для граждан в размере от 1 000 до 2 500 рублей; для должностных лиц – от 1 500 до 2 500 рублей; для юридических лиц – от 5 000 до 10 000 рублей.

При повторных случаях: для граждан от 2 500 до 3 000 рублей; для должностных лиц – от 3 000 до 4 000 рублей; для юридических лиц – от 10 000 до 30 000 рублей.

В МУЗЕИ – БЕСПЛАТНО

По инициативе губернатора Ростовской области Василия Голубева депутаты донского парламента приняли поправки в областной закон о культуре. Теперь ветераны и инвалиды Великой Отечественной войны смогут бесплатно посещать донские музеи, а у участников боевых действий появится право льготного посещения.

Также депутаты Заксобрания приняли поправки в областной закон об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры), которые касаются ускорения проведения административных процедур.

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