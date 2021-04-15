Погода в Ростова-на-Дону на 15 апреля 2021: до плюс 19 градусов потеплеет в городе

Осадков в Ростове не ожидается. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Погода в Ростове-на-Дону на 15 апреля 2021 — публикуем прогноз. По данным синоптиков, в городе снова потеплеет.

Температура воздуха ночью составит плюс пять — плюс семь градусов. Серьезных осадков не ожидается. Днем столбик термометра поднимется до плюс 17 — плюс 19 градусов. Скорость ветра составит два — семь метров в секунду. Возможны порывы до десяти метров в секунду.

По Ростовской области пройдут дожди. Ночью и утром в некоторых районах прогнозируется туман. Температура воздуха ночью — плюс четыре — плюс девять градусов, днем — плюс 17 — плюс 22 градуса. По востоку и северу — до плюс 26 градусов. Скорость ветра — два — семь метров в секунду с порывами до 12 метров в секунду.