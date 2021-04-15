Коронавирус в Ростове-на-Дону на 15 апреля 2021: от ковида скончались 28 жителей области

Число зараженных перевалило за 84 тысячи. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Ростове-на-Дону за сутки прирост заболевших составил 100 человек. Всего по Ростовской области положительные тесты на ковид получил 239 жителей. Общее число зараженных достигло 84 195.

За сутки от коронавируса вылечился 201 заболевший. За весь период выздоровели 75 494 человека.

Случаи заражения выявили в 43 городах и районах области. Среди заболевших 33,9% - люди от 18 до 45 лет; 33,5% - от 46 до 65 лет; 15,5% - от 66 до 79 лет; 7,5% - старше 80 лет; 9,6% - дети.

В ковидных госпиталях остаются 1 942 пациента. Девять из них — в тяжелом состоянии, на инвазивных аппаратах искусственной вентиляции легких. 164 человека подключены к неинвазивным ИВЛ.

Подтвердилась смерть от ковида 28 человек. Это 20 женщин в возрасте от 55 до 87 лет и восемь мужчин от 58 до 81 года. У всех пациентов кроме коронавируса были хронические заболевания сердечно-сосудистой и других систем.

За все время жертвами ковида стали 3 824 человека.