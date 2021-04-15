Новости Ростова-на-Дону на 15 апреля 2021: суд арестовал участника ОПГ, в которую входил глава Аксайского района

Главные события Ростова и Ростовской области. Фото: Артем КИЛЬКИН

Новости Ростова-на-Дону на 15 апреля 2021: что случилось за сутки. «КП-Ростов» собрала информацию обо всех событиях города и области.

Суд на два месяца арестовал сына предпринимателя Эдуарда Бабаева по делу об организации ОПГ. По предварительным данным, он входил в группу, организованную, как полагает следствие, его отцом Каримом Бабаевым. Сам предполагаемый руководитель преступного сообщества подался в бега. Участником ОПГ считают и главу Аксайского района Виталия Борзенко. 13 апреля Борзенко взяли под стражу.

Ларьки уберут из подземных переходов на пересечениях Большой Садовой с Ворошиловским и Буденновским, а также на Буденновском/Московской и Станиславского. Арбитражный суд постановил, что собственник разместил объекты нелегально.

Пострадавшим в пожаре на Театральном спуске пообещали компенсации. Общая сумма выплат, по словам Алексея Логвиненко, составит 60 миллионов рублей. 41 миллион выделят из областного бюджета, 22,8 — из городского.

Проект Арташеса Арутюнянца по застройке Левого берега Дона отложили на неопределенный срок. Чтобы построить ЖК компании бизнесмена нужно было изменить статус четырех участков земли. Однако депутаты Гордумы не стали выносить этот вопрос на голосование. Причина заключается в том, что проект раскритиковали на общественных слушаниях.

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