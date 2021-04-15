Ростов хотят уменьшить и отдать городские территории соседним районам

Ростов-на-Дону - самый компактный город-миллионник. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Власти Ростова планируют уменьшить территорию города, инициировав по этому вопросу публичные слушания. Жителей донской столицы приглашают принять участие в обсуждении вопроса 26 апреля. Как отметили в городской думе, которая и будет принимать окончательное решение, соответствующее предложение поступило от департамента архитектуры и градостроительства. Ранее подобные проекты уже выносились на обсуждения.

КАК ИЗМЕНЯТСЯ ГРАНИЦЫ

В документе сказано, что Ростов не потеряет больших территорий, речь идет о нескольких сотнях метров. Столица региона обменяется участками с соседними муниципалитетами. Город включит в свой состав 1,3 гектара земли, которые сейчас входят в состав Батайска, Мясниковского и Аксайского районов. Последнему, чтобы компенсировать потери, взамен отдадут 1,37 гектара. Получится, что донская столица станет незначительно меньше, сменится и статус земли.

Каким образом это скажется на местных жителях и о каких именно участках идет речь, рассказали в департаменте архитектуры. Там отметили, что инициировать изменение границ решили после обнаружения несоответствий данных кадастрового реестра с реальным положением дел. Устранить это можно только одним образом - принять соответствующие правки на заседании городской думы.

- Речь не идет об участках, где проживают люди. На жителях это никак не отразиться. Это нормальная практика, так как кадастровый реестр должен точно отражать фактический статус территорий, - сообщила начальник по организации публичных слушаний департамента Наталия Саячкина.

НЕ ВСЕ ХОТЯТ БЫТЬ РОСТОВЧАНАМИ

В администрации сообщили, что по окончанию публичных слушаний депутаты профильного комитета проголосуют за изменение границ города. На данный момент площадь Ростова - 354 квадратных километра. Это самая маленькая площадь среди российских городов-миллионников.

Важно добавить, что слухи о смене статуса территорий вокруг донской столицы ходят среди людей уже не первый год. Говорят, что Ростов будет "захватывать" соседние муниципалитеты, становиться больше. Об этом переживают жители районов и небольших городов-спутников.

- Неудивительно, что не все хотят получить статус ростовчан. Ведь в таком случае изменятся тарифы за коммунальные услуги, так как в крупном городе они больше. Кроме того, могут повыситься налоги на недвижимость, которая, если находится в черте Ростова, будут значительно дороже. Неговоря уже о смене прописки и других юридических вопросах, - отметил урбанист Алексей Макаров.

Ранее жители Ейска обсуждали вопрос присоединения их родного города к Ростовской области. Многие были убеждены, что азовский курорт не нужен кубанским властям.

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