Донские парламентарии предложили молодежи самим для себя написать закон

Депутат Заксобрания Екатерина Стенякина вместе с донской молодежью обсудила закон о молодежной политике. Фото: пресс-служба ЗС РО

В «Точке кипения - Ростов-на-Дону» в среду, 14 апреля, было по-настоящему жарко. Председатель комитета Законодательного собрания Ростовской области по взаимодействию с общественными объединениями и молодежной политике, депутат Екатерина Стенякина организовала встречу с молодежью, чтобы обсудить новую редакцию регионального закона о молодежной политике.

ВАЖНО УСЛЫШАТЬ МНЕНИЕ ВСЕХ

- Наш закон о молодежной политике в Ростовской области действует достаточно давно. Да, мы стараемся его постоянно менять в соответствии с запросами и ожиданиями молодежи Ростовской области. Но давайте будем объективными. Он требует значительной корректировки. И вызвано это в том числе и пандемией, и теми условиями, в которые попали наши молодые люди по итогам 2020-го года. Сегодня достаточно большое количество предложений на тему того, что нужно записать в новый закон о молодежной политике в Ростовской области. Например, определить понятие работающего специалиста, работающей молодежи. Сегодня молодой человек – это гражданин Российской Федерации в возрасте до 35 лет включительно. Очень удобно работать со студенческими отрядами, молодежью, организованной в школе или в вузе. А что делать с теми, кто уже работает, создает семьи, является экономически активной частью нашего общества. Ведь именно эти люди несут самую большую нагрузку, - прокомментировала Екатерина Стенякина.

На встрече присутствовала абсолютно разная молодежь: и молодые депутаты, и представители общественных организаций и спецсоветов, работающие ростовчане.

- Мы открыто пригласили всех желающих молодых людей высказаться о том, чего им не хватает в законе о молодежной политике в Ростовской области. Все предложения обязательно рассмотрим, - обратилась Екатерина Петровна к присутствующим.

Молодые люди озвучили самые разные инициативы, касающиеся поддержки молодежных казачьих объединений, структуры и возможностей молодежного самоуправления, создания координационного совета по развитию молодежного предпринимательства, темы экологического воспитания молодежи, защиты прав и законных интересов молодежи, создания благоприятных условий для работы в молодежном парламенте людей с ОВЗ и многое другое.

Таким образом, молодежь получила уникальную возможность самим для себя написать закон.

ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА

Кроме этого, Екатерина Стенякина затронула на встрече очень важный аспект – оказание психологической помощи молодежи.

Депутат вспомнила 90-е годы, когда тысячи молодых людей просто не знали, как жить дальше. Дончане не понимали, кто теперь даст жилье, кто устроит их на работу. Именно тогда в регионе появился бесплатный телефон доверия.

Сотни волонтеров оказывали психологическую помощь нуждающимся. Этот телефон работает и сейчас. Но годы идут, меняются технологии. И совершенно очевидно, что необходимо менять формат оказания психологической помощи.

- Если мы откроем социальные сети, пользователями которых являются молодые люди, то увидим огромное количество различных психологов, коучей, тренеров, которые, между прочим, очень популярны у молодых людей. Популярны последний год, потому что, оказавшись в самоизоляции, один на один с собой, а потом выйдя из самоизоляции, очень многие ребята поняли, что они начинают терять навыки живого общения. Иногда не ясно , как и с кем обсудить свои проблемы, - говорит парламентарий.

Екатерина Стенякина уверена, что психологическая помощь для молодого человека должна выходить на абсолютно новый качественный уровень.

- Потому что мы живем в век информации, - объяснила свою позицию депутат.

Также во время дискуссии была затронута тема создания молодежных центров на территории города и области.

- Конечно же, мы в нашем обновленном законе не теряем тему молодежных центров. Мы видим, с какой активностью муниципалитеты взялись за создание точек притяжения для молодых людей. В новых пространствах они могут реализовать свои инициативы, - отметила Екатерина Стенякина.

Все обсуждаемые на площадке предложения будут рассмотрены комитетом Законодательного собрания по взаимодействию с общественными объединениями и молодежной политике для включения в областной закон о молодежной политике в Ростовской области.

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