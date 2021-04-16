Погода в Ростове-на-Дону на 16 апреля 2021: дожди снова ожидаются в городе

Температура поднимется до +16 градусов. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Погода в Ростове-на-Дону на 16 апреля 2021 — публикуем прогноз. Донские синоптики считают, что последний будний день окажется пасмурным.

Ночью температура воздуха составит плюс шесть — плюс восемь градусов. Днем столбик термометра поднимется до плюс 14 — плюс 16 градусов. Скорость ветра — 7 — 12 метров в секунду с порывами до 15 — 18 метров в секунду. Пройдет небольшой дождь.

В большинстве районов области пройдет кратковременный дождь. Ожидается гроза. Ночью и утром местами туман. Скорость ветра может достигать 7 — 12 метров в секунду. При грозе возможны порывы до 15 — 18 метров в секунду. Температура воздуха ночью — плюс пять — плюс десять градусов, днем — плюс 11 — 16 градусов.