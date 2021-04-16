Коронавирус в Ростове-на-Дону на 16 апреля 2021: число зараженных приближается к 84,5 тысячи

Жертвами ковида за сутки стали 28 человек. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Ростове-на-Дону коронавирусом заразились еще 95 человек. В Ростовской области ковид подтвердился у 240 жителей. Общее число заболевших достигло 84 435.

Новые случаи заражения выявили в 43 городах и районах Ростовской области. Среди новых пациентов 27,1% - в возрасте от 18 до 45 лет; 34,6% - от 46 до 65 лет; 17,9% - от 66 до 79 лет; 8,3% - старше 80 лет; 12,1% - дети.

В ковидных госпиталях остаются 1 930 человек. В тяжелом состоянии, на инвазивных аппаратах искусственной вентиляции легких, находятся 13 человек. На неинвазивных ИВЛ — 169 человек.

Подтвердилась смерть еще 28 заболевших. Это 14 женщин в возрасте от 44 до 84 лет и 14 мужчин от 49 до 88 лет. У всех были диагностированы хронические заболевания сердечно-сосудистой и других систем.

Жертвами ковида за все время пандемии стали 3 852 человека.