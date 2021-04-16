Поехали! На Дону зарождается космическая программа

Фото: ЦКТ «Арктурус»

15 апреля состоялся форум «Космическая индустрия: фокус в будущее», на котором эксперты и ученые обсудили развитие передовой отрасли и конкретные шаги по ее развитию. На мероприятии, приуроченном к юбилею первого полета человека в космос, присутствовала правительственная делегация из Ростовской области. При участии советника донского губернатора были подписаны конкретные документы с руководителями передовых ракетостроительных компаний.

Дискуссии прошли в особой экономической зоне «Технополис Москва». Эксперты обсудили тенденции развития отрасли на Дону, обозначали, чего уже удалось достичь, какое место наша страна занимает в мировом освоении космоса. Не обошли стороной и вопросы привлечения частных инвестиций в индустрию. Такой вид сотрудничества уже доказал свою эффективность.

ДОРОГА В БУДУЩЕЕ

Кульминацией мероприятия стало подписание соглашения между компанией АО «Успешные ракеты», которая специализируется на разработке собственных носителей сверхлегкого класса, и Центра космических технологий «Арктурус». Договоренности были обозначены при поддержке правительства Ростовской области. Региональные организации будут включены в проекты по созданию космической инфраструктуры в нашей стране. По словам советника донского губернатора Антона Алексеева, прямо сейчас в нашем регионе зарождается новая отрасль космических и цифровых технологий. Он отметил и первые достижения молодых ученых.

- При участии ростовских школьников у нас уже создается спутник, чтобы повторить историю 1957 года. Причем спутник будет создан и запущен на орбиту до конца 2021 года! - сказал Алексеев. - Мы рассчитываем на усиление присутствия нашего региона в сфере создания космической инфраструктуры страны. Все это – важные составляющие активного процесса научного и технологического развития.

КОСМОС ЖДЕТ ПАРТНЕРОВ

С ним согласился и генеральный директор АО «Успешные ракеты» Олег Мансуров. Глава компании добавил, что результаты совместной деятельности можно будет увидеть уже в ближайшее время.

- Подписанное соглашение открывает для нас большой спектр возможностей по реализации совместных проектов по космической тематике в Ростовской области, - отметил Мансуров.

Директор ЦКТ "Арктурус" Константин Гуфман обратил внимание на важность государственно-частного сотрудничества и подчеркнул:

- Особенно приятно, что мы находим общий язык с выдающимися высокотехнологичными партнерами у себя на Родине, настоящими энтузиастами науки и технологий, которые видят перспективу в развитии космической отрасли в России.

Отметим, что ЦКТ «Арктурус» уже сейчас выступает техническим консультантом команды донских школьников и АНО «ФИРОН», которые создают космический спутник. Аппарат будет отправлен на орбиту в ноябре 2021 года как победитель федеральной программы «Дежурный по планете» Фонда содействия инновациям.

Фото: ЦКТ «Арктурус»

НАША СПРАВКА

Центр космических технологий «Арктурус» создан в 2020 году. Он предоставляет широкому академическому сообществу технологии для осуществления прикладных научных исследований и формирования актуальной научной повестки по освоению ближнего космоса, а также вовлекает в космические исследования широкое число участников из региональных научных сообществ, вузов, институтов, кружковых движений и школ. Отдельным направлением и целью Центра выступает сопровождение проектов в сфере космических и цифровых технологий. «Арктурус» уже выступает техническим консультантом команды донских школьников, создающих космический спутник, который будет отправлен на орбиту в ноябре 2021 года в рамках проекта «АгроСАТ» от АНО «ФИРОН» как победитель программы «Дежурный по планете» Фонда содействия инновациям.

АО «Успешные ракеты» - частная российская компания, которая ставит перед собой задачу по созданию условии для устойчивого освоения космоса, руководствуясь в своей деятельности экологической безопасностью, социальной ответственностью и экономической целесообразностью. Компания ставит перед собой задачу внести свои вклад в развитие сферы высоких технологий в нашей стране, опираясь на достижения российской фундаментальной науки, научных школ и инженерных кадров, и развить достижения, которые были достигнуты предыдущими поколениями.

В данныи момент ведутся работы над собственными ракетами-носителями сверхлегкого класса, спутниковыми платформами малых космических аппаратов трех модификации , космическими буксирами для низких околоземных орбит и межпланетных миссии , группировками спутников для передачи информации и системами искусственного интеллекта для обработки космических данных разных типов.