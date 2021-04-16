Вечные традиции профессиональных династий: Ростовский цирк объединил преданных последователей семейного дела

Фото: Ростовский государственный цирк

17 апреля по всей планете отмечается Международный день цирка. Не остались в стороне и донские артисты, в преддверии праздника подготовившие неформальную встречу с профессиональными династиями. За круглым столом собрались все те, кто уже не одно поколение продолжает трудовые традиции и остается верен делу своих предков.

В Ростовский государственный цирк пожаловала династия врачей Ловердо, которая ведет свою историю с 1911 года. Именно тогда родилась основательница династии - профессор-педиатр Татьяна Васильевна. На круглом столе присутствовала ее дочь - Роксана Ловердо вместе со своими сыновьями. Заведующая инфекционным отделением ЦГБ рассказала, как ее мама дружила с цирковыми артистами и лечила их детей.

- У моих детей никогда не возникало вопроса, кем стать. Теперь они тоже работают детскими врачами, но каждый по своему профилю. Один - врач-анестезиолог, другой - офтальмолог, - говорит Роксана Георгиевна. - Для нас цирк всегда была любимым местом. Это яркие эмоции, восторг. Глядя на манеж, отдыхаешь от нервной работы.

Фото: Ростовский государственный цирк

Следующей слово взяла Ирина Цвентух, которая основала донскую династию работников одного из крупнейшего предприятия пищевой промышленности. Производством мясных изделий занята и ее сестра, и дочь, и даже зять. Общий трудовой стаж семьи почти достиг 60 лет.

- Мы всегда любили цирк и с удовольствием приходили на представления. Сейчас, конечно, реже, но в детстве постоянно. Лично мои любимые номера - акробатические. Вот только постоянно боюсь за артистов, закрываю глаза, когда они идут по канату. Невероятные эмоции! - говорит Ирина Цвентух.

В завершении свою историю рассказал знаменитый на всю страну Евгений Майхровский, больше известный, как клоун Май. По его словам, династию цирковых артистов начали его родители-акробаты. Непростое дело продолжили дети, внуки и правнуки, которые сейчас дрессируют животных и готовят номера. Отдельного внимания заслуживает то, что Евгений Бернардович работает в свои 82 года. Он отметил, что, если ли бы не было грамотных медиков, это было бы невозможно.

Фото: Ростовский государственный цирк

- За время выступлений было много разных ситуаций, из которых нам, цирковым артистам, помогали выбираться именно врачи, - сказал Евгений Бернардович.

В завершении директор Ростовского государственного цирка Игорь Байтингер поблагодарил всех за участие, подарил каждой семье по памятной статуэтке и отметил, что:

- 17 апреля мы отмечаем «Международный день цирка», всех зрителей, успевших приобрети билеты на заключительные представления программы «Пингви-шоу Ласта Рика», ждут сюрпризы. Мы благодарны ростовчанам за их любовь к цирку. И просим приобретать билеты заранее. Как правило, перед представлением уже все билеты проданы.

Также династия Майхровских приняла участие в празднике «Древонасаждения» и совместно с МБУК Ростовской–на-Дону Центральной библиотечной системой заложили кленовую аллею в парке Левобережном. Теперь деревья, посаженные руками клоуна Мая, будут не только спасать ростовчан от палящего солнца, но и дарить хорошее настроение.