Неприятное соседство Богатяновки: мусор, собаки и маргиналы

Третий год жители многоэтажки видят из окна горы хлама. Фото: СЕЛИМОВ Артур

Самый крупный пожар за всю историю Ростова-на-Дону, который случился больше трех лет назад, до сих пор аукается жителям многоэтажки по улице Очаковская, 30/30. Тогда маленькие постройки сгорели, а на их месте остались груды кирпича и обугленного дерева. Сгоревшие дома стали пристанищем для бродячих собак и маргиналов. И кому понравится такое соседство?

И кому понравится такое соседство? Фото: СЕЛИМОВ Артур

«НА ОКРАИНАХ ТАКИХ РАЗВАЛИН НЕТ!»

Территория, действительно, дикая. Повсюду - бутылки из под спиртного, жители многоэтажки не раз замечали в этих местах подростков и просто выпивающих граждан.

- Если вы пройдет вглубь участка, то увидите небольшие полузакопанные комнаты, где постоянно ошиваются сомнительные личности, - подмечает, проходящая мимо женщина. - Скорее всего собаки тоже тут не случайно, после культурного распития остается и еда, на которую они сбегаются.

Так и оказалось: пройти мимо покосившего забора с надписью переулок Крепостной, 28 незамеченным невозможно: оттуда выбегают псы и начинают лаять. По словам местных жителей, весной и зимой животные особенно активны. А сгоревший участок совсем вплотную прилегает к многоэтажке и к другим жилым домам.

- Я тут не живу, приезжаю в гости к дочке, такой ужас вокруг, а это, считай, центр города, - рассказывает пожилая ростовчанка Елена Сергеевна. - У нас даже в Батайске таких развалин с мусором нет.

Маленькие постройки сгорели, а на их месте остались груды кирпича и обугленного дерева. Фото: СЕЛИМОВ Артур

УБРАТЬ - ТОЛЬКО С ПИСЬМЕННОГО СОГЛАСИЯ СОБСТВЕННИКА

Когда с участка вывезут весь хлам, местные жители не знают.

- Наверное, забыли про наш закуток. Мы писали в администрацию, о проблеме знают, но результатов пока нет, - продолжает Елена.

Редакция «КП-Ростов-на-Дону» отправила свой запрос в мэрию города.

- Участок и находящее на нем строение являются частной собственностью, поэтому нет сведений как он будет эксплуатироваться в дальнейшем, - объяснили там. - Согласно статьям 210 и 211 Гражданского кодекса РФ собственник сам несет бремя содержания, принадлежащего ему имущества.

Однако, есть и определенный перечень дополнительных мер по ликвидации последствий, в том числе, мероприятия по очистке территории, сбору, вывозу и утилизации мусора.

- Эти дополнительные меры может применить администрация только с письменного согласия собственника имущества, - добавили в мэрии. - По информации администрации Кировского района города, по данному вопросу сообщения не поступали.

Другими словами, жильцам окрестных домов придется мириться с нежелательным соседством до тех пор, пока сам собственник или собственники не побеспокоятся об очистке участка. Но, видимо, те ждут компенсации, чтобы построить на этом месте что-то новое. Но когда?

Сгоревший участок совсем вплотную прилегает к многоэтажке и к другим жилым домам. Фото: СЕЛИМОВ Артур

НАША СПРАВКА

Ветхие постройки Богатяновки вспыхнули 21 августа 2017 года. Тогда пожар стер почти целый квартал около Театральной площади, сотни людей остались без крыши над головой. В недавнем обращении 14 апреля, сити-менеджер Ростова-на-Дону Алексей Логвиненко объявил, что ростовские погорельцы получат компенсации за жилье. В совокупности, из областного бюджета и городской казны будет выделено 63 миллиона рублей.

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