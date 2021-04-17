Сюрприз из отпуска: Ростовчанин привез из Кисловодска клеща

Ростовчанин обнаружил опасный сюрприз только, когда вернулся домой. Фото: ЛЫСЕНКО Татьяна.

Погода налаживается. Люди потянулись на природу и на дачи. А в травмпунктах Ростова-на-Дону стали появляться первые пациенты, укушенные клещами. Пока, правда, это единичные случаи. В преддверии майских праздников поговорим о том, как обезопасить себя от кровопийц.

Вот так выглядит клещ. Фото: ЛЫСЕНКО Татьяна.

ГУЛЯЛ ТАМ В ПАРКЕ

Так 20-летний ростовчанин, на днях обратившийся в травмпункт, рассказал, что был на отдыхе в Кисловодске. Гулял там в парке. А клеща на локте заметил, когда уже вернулся в Ростов и купался в душе.

Молодой человек аккуратно снял его, поместил в пластиковую емкость, плотно закрыл крышкой и поспешил в травмпункт. Никогда прежде с клещами он не сталкивался. Но, слышал и читал, что в подобных случаях нужно делать именно так.

Да и вспомнил, что в прошлом году так поступил его друг, который тоже обнаружил на себе «кровопийцу». Врачи осмотрели пациента, дали рекомендации, подтвердили, что он поступил правильно.

Заведующий травмпунктом ГБСМП Ростова-на-Дону Алексей Бондаренко. Фото: ЛЫСЕНКО Татьяна.

БЕГОМ К ВРАЧАМ!

Заведующий травмпунктом ГБСМП Ростова-на-Дону Алексей Бондаренко рассказал, что нужно делать, если вы обнаружили на себе клеща.

По его словам, нужно незамедлительно обратиться к медикам – в травмпункт! Если клещ на человеке, то врачи снимают его, помещают в пробирку и отправляют в специализированную лабораторию, которая обследует клеща на предмет переносимых им заболеваний, и извещает санэпиднадзор, который берет ситуацию под контроль.

- Пока исследуют клеща, пациента направляют под наблюдение участкового терапевта, - объясняет Андрей Владимирович. - Ему предстоит две недели термометрии и внимательного отношения к своему организму. Дальше - в зависимости от результатов. Если клещ не переносчик заболевания, то все хорошо, пациент может успокоиться. Если же есть какие-то подозрения, то человек должен находиться под наблюдением инфекционистов.

Специалисты уверяют: маленькое насекомое может принести большие проблемы. Фото: ЛЫСЕНКО Татьяна.

СОХРАНИТЕ КЛЕЩА

Сложнее, когда человек сам выдрал клеща и выбросил его. Тогда исследовать нечего. В таком случае пациент направляется к инфекционистам, которые следят за его состоянием.

- Лучше клеща сохранять, - говорит специалист. - И вообще самим его не снимать. Сделать самому правильно это не так-то просто. Клещ впивается достаточно сильно. Когда люди сами срывают его, то в коже могут остаться головка насекомого, либо его челюсти. Место может припухнуть, покраснеть или даже нагноиться. Обращаться за медицинской помощью в любом случае обязательно.

Необходимо помнить, что клещи являются переносчиками различных лихорадок и вирусного энцефалита. К счастью, наш регион не эпидемичный по последнему заболеванию, как, например, Сибирь. Но никогда нельзя забывать об осторожности.

Клещи могут поджидать жертву в траве, на ветках кустарников. Попасть на одежду, но добраться по ней до участков тела и впиться в кожу.

Врачи настоятельно рекомендуют, отправляясь на природу, быть внимательными, подбирать соответствующую одежду, пользоваться репеллентами от клещей. Вернувшись домой, тщательно осматривать себя, своих детей и домашних животных.

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