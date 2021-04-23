В Таганроге малышей отдают в детский сад на неделю: психолог рассказал, как это может отразиться на психике ребенка

В будущем это может привести к проблемам с самооценкой. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В одном из детских садов Таганрога открылась новая услуга, когда малышей оставляют в учреждении на несколько (!) дней. В частности, родители приводят своих детей в понедельник и забирают аж в пятницу. Детей набирают с трех лет. А услуга пользуется большой популярностью среди местных мамочек. Ведь, многие родители очень заняты на работе и не могут уделять детям должного внимания. А тут малыши - под круглосуточным наблюдением специалистов.

Возникают закономерные вопросы: насколько столько долгая разлука с родителями вредна для ребенка? Неужели вдали от дома малыш будет развиваться также, как и среди близких? За комментариями "КП-Ростов-на-Дону" обратилось к ростовскому психологу Полине Шаповаловой.

Специалист сразу обратила внимание, что разлуку с родителями ребенок всегда переживает крайне остро, особенно в раннем возрасте.

- Наиболее травматично длительное расставание, когда малышу меньше трех лет. Ученые утверждают: если ребенка отдают в ясли, это способствует формированию ограниченной личностной организации, - говорит Шаповалова.

Собеседник "КП-Ростов" объяснила, что личность человека выстраиваться до 6 лет. В этот период ребенку необходимо, чтобы рядом были родители.

- В противном случае могут сформироваться негативные установки. Например, ребенок будет думать, что он плохой, раз взрослые его оставили. Или посчитает, что он недостаточно хороший для того, чтобы его любили. Во взрослом возрасте это приведет к тому, что у человека будут проблемы с самооценкой и построением отношений с противоположным полом, - отметила психолог. - Поэтому лучше не оставлять подрастающее поколение в детских садах на целую неделю без крайней необходимости, ведь в будущем это может привести к серьезным проблемам в их жизни.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Ростовской области семилетний ребенок выстрелил себе в грудь из пистолета отца

Ребенка отвезли в больницу. Прокуратура уже проводит поверку по факту ЧП (подробнее)