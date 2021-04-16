Закон о «гаражной амнистии» обсудили депутаты Заксобрания Ростовской области

Председателя комитета Законодательного Собрания по строительству Михаил Сапрыкин обсудил с коллегами закон о "гаражной амнистии". Фото: пресс-служба ЗС РО

В апреле этого года президентом России подписал закон, получивший неофициальное название «гаражная амнистия». Документ вступит в силу с 1 сентября, но уже сейчас у граждан возникла масса вопросов, связанных с «гаражной амнистией».

Депутаты Законодательного собрания Ростовской области встретились за круглым столом, чтобы обговорить важные аспекты, касающиеся «гаражной амнистии».

В мероприятии также участвовали представители муниципалитетов, Росреестра, минюста, профильных министерств. А модератором встречи выступил заместитель председателя комитета Законодательного собрания, депутат по строительству Михаил Сапрыкин.

РЕВОЛЮЦИОННЫЙ ЗАКОН

- Все мы отлично помним легендарный фильм великолепного режиссера Эльдара Рязанова «Гараж». В нем очень точно показано, как строились объекты во времена СССР. Люди собирали собственные средства, организовывали гаражные кооперативы. Объекты возводились где-то хозспособом, где-то с привлечением строительных компаний. В 70-х - начале 80-х годов количество автотранспорта в стране увеличилось. Вместе с тем росло число гаражей. Таким образом были построены миллионы гаражей по всей стране. Время шло, менялось законодательство, менялись требования. И сегодня сотни тысяч наших соотечественников по факту владеют объектами, но юридически это никак не обосновано. В первую очередь, это вызвано недостатком документов для юридического оформления гаражей. Сейчас ситуация координально изменилась в связи с тем, что был принят очень долгожданный революционный закон - так называемая «гаражная амнистия». В рамках этого закона установлен срок для оформления этих гаражей. В течение пяти лет граждане смогут подать документы для регистрации своих объектов, - прокомментировал Михаил Сапрыкин.

При этом нормы закона будут действовать как для индивидуальных капитальных гаражей, так и для многоэтажных комплексов, а также для некапитальных железных гаражей, которые построили до 30 декабря 2004 года, то есть до даты начала действия Градостроительного Кодекса РФ.

Исключение составляют те гаража, которые признали самостроем. Не распространяется амнистия и на подземные гаражи при многоэтажных и офисных комплексах. Законом также предусмотрены положения, позволяющие субъектам Российской Федерации самостоятельно определять перечень документов, необходимых для приобретения прав на земельный участок, на котором расположен гараж, в случае отсутствия у гражданина подтверждения права собственности.

МНОГО ВОПРОСОВ

- Несмотря на то, что закон стартует в сентябре этого года, уже огромное количество обращений поступило в органы муниципалитета с просьбой дать разъяснение, какие документы необходимо предоставить в органы власти для оформления своих объектов. На заседании круглого стола обсуждался тот пакет документов, которые необходимо предоставлять. Также поднимался вопрос о том, какие меры необходимо предпринять для реализации этого закона в нашем регионе, - отметил Михаил Юрьевич.

Парламентарий также заявил, что органам местного самоуправления уже рекомендовали начать разъяснительную работу с населением и произвести инвентаризацию объектов в муниципалитетах.

Также депутаты Заксобрания выразили уверенность в том, что регистрацией и сбором документов должны заниматься в МФЦ.

Отдельной строкой в законе прописан важный момент, касающийся инвалидов. Теперь они получили право на бесплатное строительство отдельного гаража непосредственно рядом с местом жительства.

Предложения и замечания, прозвучавшие в ходе заседания комитета, будут обобщены и сформированы в рекомендации, которые комитет донского парламента по строительству направит в профильные министерства и ведомства, а также всем заинтересованным сторонам.

По состоянию на 2020 год на территории Ростовской области насчитывалось около 760 гаражно-строительных кооперативов, у 150 из которых не были оформлены права на земельные участки. Количество индивидуальных гаражей, являющихся объектом недвижимости, приближалось к 23 тысячам, из них не оформлены права на землю у более 9 тысяч.

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