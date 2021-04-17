Новости Ростова-на-Дону на 17 апреля 2021: фермеры держали в рабстве 20 человек

Рассказываем, что случилось за сутки в Ростове и области. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Новости Ростова-на-Дону на 17 апреля 2021 — подборка «КП-Ростов». Мы собрали информацию об всех главных событиях донской столицы и области.

Четырех фермеров будут судить за использование рабского труда. По версии следствия, они заставляли 20 человек работать в поле. Почти год подсудимые избивали людей и угрожали им оружием. Теперь предпринимателям грозит до 15 лет лишения свободы.

19 и 20 апреля на Южном подъезде к Ростову-на-Дону изменят схему движения транспорта. Так, 19 апреля на участке от разворотной петли до пойменного моста будут две новые полосы движения. На следующий день проезд разрешат еще по двум другим полосам. Старый участок при этом закроют.

Движение по мосту на Малиновского откроют для автобусов и спецмашин в конце апреля. При этом точную дату дорожники пока не называют. Кроме того, с перевозчиками пока не согласовывали график движения общественного транспорта.

Синоптики рассказали, что сколько времени продлятся дожди в донской столице. Так, осадки пройдут в выходные и в начале следующей недели. Первый ясный день ожидается только в четверг, 22 апреля.

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