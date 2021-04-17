Коронавирус в Ростове-на-Дону на 17 апреля 2021: скончались еще 16 зараженных

Ковид подтвердился еще у 242 человек. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Ростове-на-Дону за сутки коронавирусом заразились 98 человек. По Ростовской области ковид подтвердился у 242 жителей. Общее число инфицированных составило 84 677.

За сутки от коронавируса вылечились 206 человек. Всего выздоровели 75902 заболевших.

Новые случаи заражения выявили в 45 городах и районах. Среди зараженных 29,3% - люди молодого и среднего возраста от 18 до 45 лет. 42,2% - жители от 46 до 65 лет; 19,8% - пенсионеры от 66 до 79 лет; 2,9% - старше 80 лет; 5,8% - дети.

В ковидных госпиталях остаются 1 977 зараженных. 11 пациентов находятся в тяжелом состоянии, на инвазивных аппаратах искусственной вентиляции легких. 191 человек подключен к неинвазивным ИВЛ.

Подтвердилась смерть от коронавируса 16 человек. Это восемь женщин от 49 до 88 лет и восемь мужчин от 61 до 85 лет. Все они страдали от сопутствующих хронических заболеваний.

С начала пандемии жертвами ковида стали 3868 человек.