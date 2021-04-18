Новости Ростова-на-Дону на 18 апреля 2021: бывший мэр стал самым богатым депутатом Госдумы от Дона

Главные события Ростова и области.
Фото: Михаил ФРОЛОВ
Новости Ростова-на-Дону на 18 апреля 2021: что случилось за сутки. «КП-Ростов» собрала информацию о главных событиях города и области.
Опубликованы сведения о доходах депутатов Госдумы. Самым богатым из них оказался бывший мэр Ростова Михаил Чернышов. Так, за год он заработал около 13 миллионов рублей. Кроме того, у него в собственности садовый дом, гараж и два автомобиля.
До 20 апреля изменится схема движения трамваев № 6 и № 7. Транспорт двигается по маршрутам «Чукоткая - Главный железнодорожный вокзал» и «Мясокомбинат - Лендворец». Причина неудобств — ремонт на разворотном кольце.
В Миллеровском районе на 60 дней ввели карантин по бешенству. В одном из населенных пунктов погибла заболевшая лиса. Животное забрело в частный дом. Вызванные хозяином ветеринары установили, что у лисы было бешенство.
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