Коронавирус в Ростове-на-Дону на 18 апреля 2021: число зараженных дончан приближается к 85 тысячам

Жертвами ковида стали 16 человек. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Ростове-на-Дону коронавирусом за сутки заразились 96 человек. По Ростовской области ковид подтвердился у 241 жителя. Общее число заболевших с начала пандемии достигло 84 918.

За сутки выздоровели 203 пациента. За все время от коронавируса вылечились 76105 человек

Случаи заражения выявили в 39 городах и районах. Среди новых зараженных 28,6% - в возрасте от 18 до 45 лет; 40,7% - от 46 до 65 лет; 17,4% - от 66 до 79 лет; 5,8% - старше 80 лет; 7,5% - дети.

Лечение в ковидных госпиталях получают 1 968 человек. В тяжелом состоянии, на инвазивных аппаратах искусственной вентиляции легких находятся 12 заболевших. 194 зараженных — на неинвазивных ИВЛ.

Подтвердилась смерть еще 16 пациентов с коронавирусом. Это семь женщин в возрасте от 64 до 86 лет и девять мужчин от 57 до 84 лет.

За весь период пандемии жертвами вируса стали 3884 человека.