Погода в Ростове-на-Дону на 18 апреля 2021: каким будет воскресенье

Ожидается до +17 градусов. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Погода в Ростове-на-Дону на 18 апреля 2021 — публикуем прогноз. По данным донских синоптиков, погода будет теплой и ясной.

Температура воздуха ночью составит плюс четыре — плюс шесть градусов. Днем столбик термометра поднимется до плюс 15 — плюс 16 градусов. Осадков не ожидается.

По Ростовской области серьезных осадков также не предвидится. Ночью и утром местами туман. Скорость ветра — пять — десять метров в секунду. Температура воздуха ночью составит плюс три — плюс восемь градусов, днем — плюс 12 — плюс 17 градусов, по югу — плюс 20 градусов.

Синоптики предупреждают, что в северо-западных районах будет высокая пожароопасность.