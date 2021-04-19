Новости Ростова-на-Дону на 19 апреля 2021: пятеро подростков погибли в ДТП в Новочеркасске

Одного пострадавшего в аварии доставили в больницу. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Новости Ростова-на-Дону на 19 апреля 2021: что случилось за сутки. «КП-Ростов» собрала информацию о главных событиях донской столицы и области.

В Новочеркасске в результате аварии погибли пятеро подростков. Еще один мальчик с тяжелыми травмами попал в реанимацию. По предварительным данным, 17 апреля школьники отмечали день рождения друга и выпивали. После празднования именинник решил покатать приятелей на машине родителей. В итоге ребенок не справился с управлением и врезался в дерево. Утром искореженный автомобиль с трупами обнаружили очевидцы. По факту происшествия началась прокурорская проверка.

Малоимущие жители области получат выплаты по соцконтрактам. Как сообщает правительство, на эти цели из бюджета выделят 60 миллионов 166 тысяч рублей. Материальную помощь окажут 674 жителям.

В региональном Заксобрании предложили запретить купание в необорудованных местах. По мнению авторов инициативы, контролировать ситуацию должны не только полицейские, но и специальные дружинники, например, казаки. Парламентарии считают, что такая мера повысить безопасность ростовчан.

На следующей неделе сотни домов в Ростове останутся без света. Электричество будут отключать 19, 20, 22 и 23 апреля. Ранее «КП» публиковала список домов, в которых пройдут отключения.

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