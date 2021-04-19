Коронавирус в Ростове-на-Дону на 19 апреля 2021: скончался 21 житель области

За сутки коронавирусом заразились 240 дончан. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Ростове-на-Дону за сутки коронавирусом заразились 98 человек. Всего по Ростовской области ковид подтвердился у 240 человек. Общее число зараженных составляет 85 158 человек.

За сутки от ковида вылечились 202 жителя области. За весь период — 76307 человек.

Новые случаи заражения выявили в 48 городах и районах области. Среди пациентов 34,6% - жители в возрасте от 18 до 45 лет; 32% - от 46 до 65 лет. 21,7% составляют пенсионеры от 66 до 79 лет; 6,3% - старше 80 лет; 5,4% - дети.

В ковидных госпиталях лечение получают 1963 зараженных. На инвазивных аппаратах искусственной вентиляции легких находятся 10 человек. Состояние этих пациентов оценивается как тяжелое. К неинвазивным ИВЛ подключены 164 заболевших.

По результатам вскрытия подтвердилась смерть 21 зараженного коронавирусом. Это 14 женщин от 63 до 88 лет и семь мужчин от 63 до 92 лет. Кроме ковида все они страдали от хронических заболеваний.

За все время пандемии скончались 3 905 заболевших коронавирусом.