Погода в Ростове-на-Дону на 19 апреля 2021: каким будет начало недели

В понедельник может потеплеть до +17 градусов. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Погода в Ростове-на-Дону на 19 апреля 2021 — публикуем прогноз. По данным донскиих синоптиков, день будет дождливым.

Ночью на термометре будет плюс шесть — плюс восемь градусов. Днем потеплеет до плюс 15 — плюс 17 градусов. Утром и днем пройдет небольшой дождь. Скорость ветра составит пять — десять метров в секунду.

По Ростовской области также ожидается кратковременный дождь. Ночь и утром местами туман. Скорость ветра — пять — десять метров в секунду с порывами до 15 — 18 метров в секунду. Температура воздуха ночью составит плюс 6 — 11 градусов, днем — плюс 13 — плюс 18 градусов, по югу — до плюс 23 градусов.