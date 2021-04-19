Историческое событие: В Ростове выписали сразу три тройни

В Ростове выписали сразу три тройни. Фото: СЕЛИМОВ Артур.

В отделении на выписку не протолкнуться: родственники, журналисты, чиновники и их помощники. Все ожидают, когда в дверях появятся счастливые матери со своими грудничками. Всего – три, у каждой - по тройне. Специалисты говорят, это не просто радостное – историческое событие.

Счастливые родители не могли сдержать эмоций. Фото: СЕЛИМОВ Артур.

«СНАЧАЛА СКАЗАЛИ, ЧТО БУДЕТ ДВОЙНЯ»

Счастливый отец и глава семейства Селезневых, с нетерпением ждет своих трех дочерей.

- Нам сказали, что будет двойня, а потом обрадовали через неделю, сообщив, что будет еще пополнение, - рассказывает мужчина.

Как только первая многодетная мама выходит с новорожденными детьми, в приемной начинается ажиотаж: журналисты с камерами в одноразовых халатах, родственники толпятся у дверей.

- Новорожденные совсем маленькие, у меня все дети родились с весом меньше двух килограммов, - не скрывая радостной улыбки говорит Елизавета Селезнева. – Главное, что здоровые, а вес мы еще наберем.

Все три тройни. Фото: СЕЛИМОВ Артур.

«ТОЛЬКО СЕЙЧАС НАЧИНАЮ ВЕРИТЬ В ПРОИСХОДЯЩЕЕ»

Отец семейства Завьяловых в роддоме появляется уже в третий раз. Но волнуется также как и в первый. И с нетерпением ждет, когда увидит своих двух дочек и сына.

- Мы уже выбрали имена: Роман, Наталья и Ева, - делится Федор. - Все очень удивились, когда узнали про тройню. Вот только сейчас смотрю и начинаю верить в происходящее.

На выписку с ним приехала и бабушка тройни, чтобы поддержать свою невестку и понянчить внуков.

После шумной фотосессии родители увезли детей с мамами по домам.

Поздравить счастливых мамочек приехали многие. Фото: СЕЛИМОВ Артур.

«ЭТО СЛОЖНЫЙ ПРОЦЕСС»

- Выносить тройню это сложный процесс, - рассказывает главный врач ПЦ РО Максим Уманский. - Беременным нужно постоянно находиться под присмотром специалистов и наблюдаться у врача. Родить тройню это долгий и трудный процесс. Все медработники нашего перинатального центра приложили усилия, чтобы эти дети родились здоровыми и в срок. Подобные центры к приспособлены именно для проведения самых сложных родов.

К слову, в Ростовской области в отличие от других регионов тройни рождаются регулярно. А максимально за год в донском крае их появилось на свет аж 12-ть!

- Это уникальное историческое событие, в один день выписали три тройни, - рассказывает глава минздрава Ростовской области Юрий Кобзев. - У нас есть все ресурсы, чтобы оказывать качественный уход для будущих мам. Мы активно работаем с роддомами, чтобы сделать их работу еще лучше, а на донской земле появлялось еще больше здоровых красивых деток.

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