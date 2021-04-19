В Ростовской области многодетная семья спасла свои жизни благодаря новым технологиям

Отец малышей досконально продумал вопросы безопасности. Фото: пресс-службе областного ГУ МЧС

В Ростовской области, в Пролетарске, четверо детей и один взрослый едва не задохнулись в собственном доме. Как оказалось, в котельной, в электрощитке, произошло замыкание, из-за чего помещение затянуло едким дымом. Это могло стоить дончанам жизни.

Как рассказали в пресс-службе областного ГУ МЧС, когда пожарные приехали к месту происшествия, в доме они никого не обнаружили. Выяснилось, что в коттедже проживала многодетная семья, в которой росли четверо детей-погодок.

Родители хотели обезопасить своих малышек от всевозможных несчастных случаев. Поэтому глава семьи установил новейший пожарный извещатель, который не только звуком информирует о задымлении и пожаре, но и передает тревожное сообщение на шесть номеров телефонов любых операторов связи.

Сначала сигнал приходит в Центральный пункт пожарной охраны и Единую дежурно-диспетчерскую службу города, а также хозяину дома. Именно, благодаря этому прибору, люди успели вовремя покинуть дом.

В ведомстве добавили, что очень важно обезопасить свое жилье от пожара. Правильный подход к этому может спасти жизни.

Ранее "КП-Ростов-на-Дону" сообщала, что многодетный отец спас двоих соседских детей от огня. Мужчина забрался на балкон, на котором находились два соседских ребенка.

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