Новый жилой комплекс «Город у реки» расположен в чистом и благоприятном для проживания месте Ростова

Фото: «МСК»

Жилой комплекс «Город у реки», возводимый одним из лидеров на рынке недвижимости, застройщиком «Московская Строительная Компания», расположен на 23-й Линии, 54. Это живописное место, откуда открывается прекрасный вид на реку Дон и Зеленый остров.

По словам застройщика, многочисленные экспертизы доказывают, что жилой комплекс находится не просто в пригодном для строительства, но и в чистом, благоприятном для проживания месте. Несмотря на это, ростовское издание писало о претензиях со стороны завода «РИФ». Якобы дома располагаются в санитарной зоне предприятия, в непосредственной близости к промышленным объектам.

ЗАСТРОЙЩИК ИМЕЕТ ВСЕ НЕОБХОДИМЫЕ ДОКУМЕНТЫ

В «МСК» в свою очередь отметили, что они были неприятно удивлены, прочитав данную информацию в СМИ:

- Хотим подчеркнуть, что «Московская Строительная Компания» все конфликтные ситуации решает исключительно в юридической плоскости. Мы считаем, что эта ситуация возникла во многом благодаря недостаточному уровню компетенции персонала АО «РИФ», которым, видимо, трудно иметь дело с юридическими документами, нормативными актами и установленными государством алгоритмами работы, - заявили в компании.

Также в строительной компании отметили, что юридическая служба «МСК» уже готовит досудебную претензию на имя директора «РИФ» и намерена добиваться решения этой ситуации в правовом поле.

- Мы также просим обратить особое внимание ответственных надзорных органов, таких как Ростехнадзор и Роспотребнадзор, на деятельность компании «РИФ», – объявили в пресс-службе застройщика «МСК».

По словам застройщика, компания имеет все необходимые документы, дающие разрешение на строительство. В них сказано, что на территории, где появятся дома, нет никаких санитарно-защитных зон. Источником таких сведений может быть только Единый государственный реестр недвижимости, поскольку санитарно-защитная зона и сопутствующие ограничения считаются установленными со дня внесения сведений о такой зоне в ЕГРН.

– Ни на момент выдачи градостроительного плана земельного участка, ни в период проектирования и прохождения экспертизы, ни на момент выдачи разрешений на строительство объекта никакие санитарные зоны в ЕГРН не были зарегистрированы, как и на текущую дату, – отметили в «МСК».

РЯДОМ ШКОЛА И ЖИЛЫЕ ДОМА

Стоит обратить внимание, что если бы участок, где строится ЖК, имел санитарную зону, то в нее бы попали школа № 26 и десятки жилых домов, расположенные поблизости. В «Московской Строительной Компании» отмечают, что у них есть полный пакет документов, который включает в себя положительное заключение экспертизы проектной документации и разрешение на строительство. Проектную декларацию можно найти в открытом источнике - на сайте наш.дом.рф.

– Мы каждый раз перед стартом разработки проектной документации ведем серьезную работу по изучению территории будущей застройки на предмет санитарно-эпидемиологического соответствия, проводим лабораторные исследования, получаем актуальные разрешительные документы, в том числе и сведения о фоновых и предельно допустимых концентрациях загрязняющих веществ в воздухе, - отметили в пресс-службе застройщика.

«МСК» уделяет этому аспекту особое внимание, так как строго придерживается буквы закона и всегда тщательно и скрупулезно выбирает места для будущего строительства.

В строительной компании добавили, что дорожат своей репутацией, всегда работают, не отступая от экологических и градостроительных норм. Кроме того, властям и жителям Ростова стоит вновь поднять вопрос о переносе «вредных производств» за пределы центра донской столицы. Опасные предприятия должны располагаться как можно дальше от жилых домов, а развитие города не может страдать от подобного бизнеса.