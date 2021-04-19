«Я стала бояться людей»: участница «Мисс Вселенная» Алина Санько рассказала, как переживает международный скандал

Алина Санько извинилась перед участницами конкурса. Фото: instagram.com/ms.alinasanko.

Участница конкурса «Мисс Вселенная 2021» от России Алина Санько попала в центр международного скандала. Девушку уличили в том, что она якобы оскорбила своих соперниц. Страсти накалились до такой степени, что россиянке пришлось даже приносить публичные извинения.

Началось все с того, что Алина согласилась принять участие в мастер-классе одного известного визажиста. Видимо, перед мероприятием он начал рассматривать фото соперниц девушки на конкурсе «Мисс Вселенная». Молодой человек стал отпускать шутки по поводу внешности участниц. Причем «досталось» почти всем.

Девушка объяснила свое поведение тем, что растерялась. Фото: instagram.com/ms.alinasanko.

Видео инцидента мгновенно появилось в сети. При этом во время монолога визажиста на фоне слышен женский смех. В конце видеооператор наводит камеру на Алину — оказалось, что она в этот момент находилась рядом с разговорчивым специалистом.

Зарубежные СМИ сразу разразились гневными статьями. Одно из изданий сообщило даже о том, что кто-то из конкурсанток отказалась участвовать, увидев видео. При этом никаких официальных заявлений организаторы не делали. Тем не менее россиянка решила все равно принести извинения публично.

— Я должна извиниться перед всеми, кто был оскорблен ситуацией, в которой я оказалась. Я усердно готовилась к конкурсу «Мисс Вселенная». Моя искренняя любовь к людям обернулась против меня. Я растерялась и не сразу отреагировала верно, — пояснила Алина.

Позже Санько рассказала, как переживала обрушившийся на нее скандал. Она еще раз извинилась перед другими девушками.

— Я начала бояться людей. Их ненависти и нетерпимости. Я искренне уважаю и люблю участниц конкурса. Я искренне желаю им отличного выступления, — написала девушка.

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