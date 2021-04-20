Новости Ростова-на-Дону на 20 апреля 2021: защита обжаловала арест главы Аксайского района

Главные события Ростова и области. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Новости Ростова-на-Дону на 20 апреля 2021 - подборка главных событий от "КП". Рассказываем, что случилось за сутки в донской столице и области.

Защита обжаловала арест главы Аксайского района Виталия Борзенко. Соответствующая жалоба поступила в Ленский суд Ростова-на-Дону. Напомним, Борзенко подозревают в мошенничестве. Кроме того, следствие считает, что он входил в организованную преступную группу.

Назначен новый заместитель главы администрации по транспорту и дорожному хозяйству. Пост занял 43-летний Дмитрий Симков. Ранее он возглавлял администрацию Железнодорожного района.

В Новочеркасске объявили траур по погибшим в ДТП детям. Напомним, подростки отмечали день рождения и решили покататься по городу. Именинник без спроса взял автомобиль родителей. По дороге он не справился с управлением и врезался в дерево. Пять школьников 13 и 14 лет погибли в аварии. Еще один мальчик с тяжелыми травмами попал в реанимацию.

С 29 апреля в Ростовской области будет действовать противопожарный режим. Как сообщили власти, он продлится до 17 октября. Жителям запретят разводить костры и сжигать мусор. А за обстановкой будут следить 20 тысяч инспекторов.

Защита обжаловала арест главы администрации Аксайского района

Виталия Борзенко подозревают в организации преступного сообщества и мошенничестве. (Подробности)

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Стала известна дата церемонии прощания. (Подробности)