Многокилометровые пробки сковали Ростов после ливня: показываем, где затруднено движение

Загруженность дорог оценивается на девять баллов. Фото: yandex.ru/maps/

Из-за непогоды в Ростове-на-Дону резко ухудшилась ситуация на дорогах. Многокилометровые пробки образовались по всему городу. «КП» пишет, в каких районах затруднено движение прямо сейчас.

Утром и днем 20 апреля в городе прошли ливни. Поскольку дороги затопило, проезд оказался парализован в центре. Пробки растянулись на проспектах Буденновском и Ворошиловском — от улицы Нансена и площади Гагарина. Движение свободнее после Большой Садовой. Сама же главная улица города стоит в пробке в обе стороны — между Халтуринским переулком и проспектом Театральным.

Пробки образовались в центре Ростова. Фото: yandex.ru/maps/

На Красноармейской транспортный затор начинается от переулка Доломановского и продолжается до Театрального проспекта.

Пробки зарегистрированы и в Октябрьской районе. Затор на улице Стадионной — от улицы Нансена до улицы Мечникова. Ситуация сложная на проспекте Ленина в районе площади Народного ополчения — до улицы Профинтерна до переулка Ашхабадского.

Дороги заружены и в микрорайоне Каменка. Фото: yandex.ru/maps/

Движение парализовано от площади 2-й Пятилетки до улицы Ларина — на улицах Шеболдаева и Немировича-Данченко.

Пробки сковали и микрорайон Каменка. Заторы на улице Таганрогской — от проспекта Горшкова до улицы Вавилова и на улице Дачной — от Таганрогской до Вавилова. Водители простаивают в пробке и на улице Вавилова — от проспекта Королева до площади 2-Й Пятилетки.