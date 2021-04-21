Новости Ростова-на-Дону на 21 апреля 2021: назван самый высокооплачиваемый главврач области

КП собрала главные новости за сутки. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Новости Ростова-на-Дону на 21 апреля 2021 — подборка главных событий от «КП-Ростов». Рассказываем, что случилось в донской столице и области за сутки.

Самым высокооплачиваемым главврачом области стал Вячеслав Коробка — руководитель РОКБ. Так, в прошлом году его зарплата составляла 182,9 тысячи рублей в месяц. На втором месте оказался главврач «Областного консультативно-диагностического центра». Ежемесячно он зарабатывает 168,5 тысячи рублей. Немаленький доход и у руководителя наркологического диспансера Елены Малышевой. Ее заработок составляет 166,3 тысячи рублей в месяц.

В Ростов поступила вакцина от ковида «ЭпиВакКорона». Привиться препаратом можно в больницах № 1 и № 20. Кроме того, желающих вакцинироваться ждут в мобильных пунктах в ТЦ «Горизонт» и ТРК «Мегамаг».

ФАС выявила нарушения при проведении конкурса на строительство детского хирургического центра. Министерство строительства области обязали исправить документацию. Кроме того, сейчас рассматривается вопрос о возбуждении административного дела. Напомним, жалобу на тендер подала компания «Главэнергосеть».

Из-за ливней 20 апреля улицы Ростова-на-Дону затопило. В результате ситуация на дорогах резко ухудшилась — по всему городу образовались многокилометровые пробки.

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