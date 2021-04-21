Погода в Ростове-на-Дону на 21 апреля 2021: сколько продлятся ливни

Температура может достигать +17 градусов. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Погода в Ростове-на-Дону на 21 апреля 2021 — публикуем прогноз. По данным синоптиков, день снова окажется пасмурным.

Ночью температура воздуха составит плюс семь — плюс девять градусов. Днем — плюс 14 — плюс 16 градусов. Ожидаются дожди и гроза. Скорость ветра — 7 — 12 метров в секунду с порывами до 15 — 18 метров в секунду.

По Ростовской области также пройдут небольшие дожди. В отдельных районах прогнозируют сильный дождь. Порывы ветра могут достигать 15 — 20 метров в секунду. Ночью по северу — до 23 метров в секунду. Температура воздуха ночью — плюс пять — плюс десять градусов, днем — плюс 12 —плюс 17 градусов.