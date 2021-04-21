Коронавирус в Ростове-на-Дону на 21 апреля 2021: число зараженных перевалило за 85,5 тысячи

жертвами ковида стали 14 человек. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Ростлове-на-Дону коронавирусом за сутки заразились 94 человека. Всего в Ростовской области ковид подтвердился у 235 человек. Общее число инфицированных достигло 85 630.

За сутки вылечились 202 человека. За весь период — 76712 пациентов.

Новые случаи заражения выявили в 45 городах и районах области. Среди заболевших 30,7% - в возрасте от 18 до 45 лет; 35,7% - от 46 до 65 лет; 19,6% - от 66 до 79 лет; 6,4% - старше 80 лет; 7,6% - дети.

В ковидных госпиталях остаются 1996 пациентов. К инвазивным ИВЛ подключены семь зараженных, к неинвазивным — 207.

За сутки скончались 14 заболевших. Это пять женщин от т66 до 80 лет и девять мужчин от 47 до 89 лет. У всех были хронические заболевания.

За весь период пандемии жертвами коронавируса оказались 3 929 человек.