В Ростове на полгода раньше сдали первые два дома в жилом комплексе "Сокол на Оганова"

Фото: ГК «Сокол»

В Октябрьском районе Ростова-на-Дону досрочно сдали первую очередь жилого комплекса повышенной комфортности «Сокол на Оганова». 544 семьи станут счастливыми новоселами (из них 103 – это семьи обманутых дольщиков). Застройщик - один из лидеров на местном рынке недвижимости - группа компаний «Сокол» организовала по этому поводу праздник для будущих жильцов.

На минувшей неделе на территории нового жилого комплекса собрались собственники квартир, сотрудники «Сокола», принимавшие участие в строительстве первых двух домов, почетные гости и журналисты.

Фото: ГК «Сокол»

«Сокол на Оганова» разместился на участке в 8 гектаров. Большая площадь обеспечила низкую плотность застройки: дома стоят не вплотную, а на очень большом расстоянии друг от друга. Благодаря этому жители не будут чувствовать себя, как в каменных джунглях, из окон квартир им будет открываться приятный вид, а не окна соседей. Комфортное проживание людям здесь обеспечено.

Комплекс расположен в уютном и спокойном районе Ростова. Широкие проезды и большая наземная парковка организованы с заделом на будущее. Всего вблизи домов 500 машиномест. Идет строительство многоуровневого паркинга, где поместятся еще 600 автомобилей. Также оборудуют собственную станцию технического обслуживания и автомойку. В одном из уже сданных домов появится детский садик на 120 мест. Сторонники здорового образа жизни смогут посещать спортивный комплекс с бассейном, который также построят на охраняемой территории ЖК. Весьма удобно, когда человек, чтобы позаниматься спортом, едет не в центр города, а проходит несколько метров к соседнему зданию.

Фото: ГК «Сокол»

Большое внимание застройщик уделил вопросам здоровья и безопасности местных жителей. В шаговой доступности от домов появится медицинский центр, а также опорный пункт полиции.

Уже сейчас жилой комплекс может похвастаться современными детскими и спортивными площадками с безопасным резиновым покрытием. Любой желающий в 20 метрах от своего подъезда сможет поиграть с мячом, пробить по воротам или провести тренировку на турниках и брусьях.

Чтобы всей семьей пройтись после работы на свежем воздухе, не нужно будет искать специальное место. На территории «Сокол на Оганова» появится беспрерывная прогулочная зона, которая растянется на 350 метров и пройдет между домами.

Фото: ГК «Сокол»

Всего на территории жилого комплекса появятся шесть многоэтажных домов. Полностью завершить строительство застройщик планирует в 2023 году.

Присутствовавший на празднике управляющий Ростовским отделением Сбербанка Руслан Салимов отметил важность использования эскроу-счетов при возведении ЖК. Это позволяет полностью обезопасить деньги будущих жильцов.

- Для нас ГК «Сокол» - надежный, проверенный временем партнер, с которым мы успешно реализовали ряд крупных и важных проектов, - сообщил господин Салимов.

Молодая пара, которая присутствовала на празднике, рассказала, как выбирала квартиру в ЖК «Сокол на Оганова».

- Мы сравнивали цену и качество. Нам понравилось, что в квартире все грязные работы взял на себя застройщик: уже готова стяжка пола, например. Остается закончить косметический ремонт, мебель уже ждет переезда, - с улыбкой говорит Наталья. - Для нас было важно, чтобы во дворе было много места. Часто строят так, что не протолкнуться, но здесь все очень продумано. Планируем через пару лет пополнение в семье, будем водить малыша в наш детский сад. Когда вырастет, пойдет в школу, которая находится недалеко от ЖК.

- Пережить такое я не пожелаю никому: застройщик, с которым мы заключили договор на строительство жилья, обанкротился. Мы остались и без денег, и без квартиры, - рассказала обманутая дольщица Евгения Никулина. – Но теперь она у нас есть. Дом замечательный. Территория шикарная: всё для людей, все удобно.

В решении проблем обманутых дольщиков «Сокол» участвует очень активно: всего компания планирует передать таким семьям около 600 квартир. Часть в «Соколе на Оганова» и «Соколе Градъ» в Александровке, а часть - в новых ЖК в Левенцовке. Застройщик уже приступил к реализации крупного инвестиционного проекта в этом районе.

Фото: ГК «Сокол»

Праздник получился ярким и запоминающимся. На сцене выступила музыкальная группа, а ведущие разыграли среди присутствовавших новоселов ценные призы. Среди особых подарков – бытовая техника и локер – специальное кладовое помещение, расположенное в доме, где можно хранить редко используемые вещи.