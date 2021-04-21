В Ростове-на-Дону выбрали самую очаровательную сотрудницу таможни

Анна Светличная стала победительницей конкурса "Такая разная таможня" Фото: "КП" Архив

"Такая разная таможня" - конкурс с таким названием "Комсомольская правда - Ростов-на-Дону" объявила в начале апреля. И все это время наши читатели смогли проголосовать за десять самых очаровательных сотрудниц этого ведомства. Они рассказали немного о себе и своей любимой работе. И конечно же, поделились лучшими снимками в форме, которая придает каждой особенный шарм.

А еще нашим читателям была поручена важная миссия - выбрать победительницу. Победы, разумеется, достойны были все девушки, но больше всего голосов набрала Анна Светличная. За нее проголосовали 56 454 (!) человека.

Известно, что красавица работает в должности Старшего оперуполномоченного по особо важным делам организационно-инспекторского отдела Южной оперативной таможни.

- Я начала свою карьеру в таможенных органах в прекрасном городе-герое Севастополе в должности пресс-секретаря таможни, - рассказала о себе Анна. - В настоящее время служу в Южной оперативной таможне старшим оперуполномоченным по особо важным делам организационно-инспекторского отдела. Профессия таможенника очень значима. Ведь, осуществляя контроль перемещения товаров и транспортных средств через таможенную границу, мы ежедневно стоим на страже государственных экономических интересов.

Совсем скоро мы познакомимся с победительницей лично. В пресс-центре ростовской "Комсомолки" пройдет торжественная церемония награждения, а наши слушатели смогут услышать Анну на волнах 89,8 FM.

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Голосование за участниц уже началось.

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