Главные события Ростова и области. Фото: Екатерина Попова.

Новости Ростова-на-Дону. Главное за 21 апреля 2021 года — подборка от «КП». Рассказываем, что случилось за сутки в донской столице и области.

Мост на Малиновского откроют для общественного транспорта 29 — 30 апреля. По словам министра транспорта Владимира Окунева, сейчас согласуется схема движения. Власти пообещали назвать точную дату в ближайшее время.

В честь Пасхи власти продлят работу общественного транспорта. В ночь с 1 на 2 мая автобусы будут ходить до 3.00. Всего на линию выйдут не менее 255 машин.

На Зеленом острове планируют построить еще один стадион. Об этом рассказал начальник управления по физической культуре и спорту города Денис Браславский. При этом чиновник не назвал, когда точно спортивный объект появится в городе.

Бывшего заместителя главы Азова осудили на три года колонии общего режима. Напомним, Виталия Беглова обвиняли по статье «Превышение должностных полномочий». По версии следствия, Беглов присвоил 20 миллионов в ходе реконструкции азовского стадиона.

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