Погода в Ростове-на-Дону на 22 апреля 2021: до +18 потеплеет в городе

Вечером в донской столице ожидаются осадки. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Погода в Ростове-на-Дону на 22 апреля 2021 — публикуем прогноз. По данным донских синоптиков, день будет теплым, но не обойдется без осадков.

Температура воздуха ночью составит плюс шесть — плюс восемь градусов. Днем столбик термометра поднимется до плюс 16 — плюс 18 градусов. Ночью и утром город накроет туман. В первой половине дня осадков не ожидается, а вот вечером пройдет небольшой дождь. Скорость ветра — пять — десять метров в секунду.

По Ростовской области в вечернее время также пройдет дождь. В некоторых районах — осадки с грозой Местами туман. Ветер юго-западный и западный — до пяти — десяти метров в секунду, при грозе — до 14 метров в секунду. Температура воздуха ночью — плюс четыре — плюс девять градусов, днем — плюс 12 — плюс 17 градусов.