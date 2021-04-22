Коронавирус в Ростове-на-Дону на 22 апреля 2021: скончались 18 зараженных дончан

За сутки коронавирусом заразились еще 234 жителя области. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Ростове-на-Дону за сутки коронавирусом заразились 87 человек. Всего в Ростовской обалсти ковид подтвердился у 234 жителей. Общее число зараженных достигло 85864.

За весь период выздоровели 76913 заболевших. За последние сутки — 201 человек.

Новые случаи заражения выявили в 49 городах и районах Ростовской области. Среди новых заболевших 34,2 % - в возрасте от 18 до 45 лет; 35,5 % - от 46 до 65 лет; 17,5 % - от 66 до 79 лет; 6,0 % - старше 80 лет; 6,8 % - дети.

В ковидных госпиталях остаются 1963 пациента. К инвазивным аппаратам искусственной вентиляции подключены 11 человек. Состояние этих пациентов оценивается как тяжелое. На неинвазивных ИВЛ — 216 человек.

Подтвердилась смерть от коронавируса 18 человек. Это девять женщин в возрасте от 60 до 97 лет и столько же мужчин от 47 до 77 лет. Все пациенты страдали от сопутствующих хронических заболеваний.

Жертвами коронавируса за весь период стали 3 947 жителей.