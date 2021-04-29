"Моя мама станет бомжом!": пенсионерке предлагают "копейки" в качестве компенсации за квартиру в центре города

Здание располагается в переулке Семашко. Фото: личный архив героя публикации

Настоящий детектив развернулся вокруг старого дома в самом центре Ростова-на-Дону. В 2018 году квартиру в здании в переулке Семашко, 46 купила пенсионерка, переехавшая в донскую столицу к своим детям. Через два года ей приходит уведомление, согласно которому дом был признан аварийным еще восемь (!) лет назад. При этом во время совершения сделки профильные ведомства отчитались, что никаких обременений на жилье нет. Историю "КП-Ростов-на-Дону" рассказала дочь пенсионерки Ольга Куран.

«ВЫПЛАТЯТ ТОЛЬКО ПОЛОВИНУ»

По ее словам, квартиру они приобрели за сумму в районе миллиона рублей. Тогда это была очень выгодна покупка, им очень повезло. Ростовчане хотели, чтобы их мама жила рядом с ними, могла часто видеть внуков и помогала в быту. Все шло по плану два года, пока бабушку, которая уже успела прописаться в новой квартире, не попросили освободить жилплощадь. Как выяснилось, дом признали аварийным еще в 2013 году. Вот только информации об этом в Росреестре, по словам женщины, во время покупки не было.

- Мы сделали в квартире ремонт, вложили свои деньги, - говорит Ольга. - Рядом, кстати, уже стоит многоэтажка. Ее построили после того, как снесли третий подъезд, который признали аварийным. Высотный дом появились всего в 15 сантиметрах (!) от нашего.

Рядом с зданием построили высотку. Фото: личный архив героя публикации

Сначала городская администрация в качестве компенсации предложила семье почти 2 миллиона рублей. Ольга сделала собственную экспертизу. Разница составила 200 тысяч.

- Мы решили не тратить свои нервы и согласились на сумму, которая нам изначально предложили. Однако потом, когда уже начали собирать документы, выяснилось, что нам выплатят только половину, то есть один миллион рублей, - рассказывает Ольга.

«НЕЛЬЗЯ ЖЕ ЛЮДЕЙ ВЫКИДЫВАТЬ НА ЛИЦУ!»

Ростовчане категорически отказались и начали судиться с местной администраций.

- В мэрии же свое решение объяснили новыми поправками в жилищном кодексе, которые вступили в силу в 2019 году, спустя несколько месяцев после покупки квартиры, - говорит наша собеседница. - По новым правилам, люди, получившие право собственности на жилье в доме после того, как его признали аварийным, могут рассчитывать на возмещение в размере, которое не превышает стоимость приобретения помещения.

- Закон не имеет обратной силы. Мы купили квартиру раньше того, как были приняты эти поправки, в 2018 году. Тогда дом не был признан аварийным, у меня есть все документы. Но в суде меня и слушать не хотят, - признается ростовчанка. - Моя мама станет бомжом! За этот миллион сейчас не купишь даже комнату в центре города.

Ситуацию осложняет еще и то, что все соседи, которые владеют квартирами в злополучном доме, получили достойные компенсации и люди разъехались. В одиноком подъезде осталось только одна пенсионерка.

- Мы будем отстаивать свои права и дойдем до верховного суда. Нельзя же людей выкидывать на улицу! Боюсь, что земля под нашим домом приглянулась каким-то инвесторам. Одну высотку там уже поставили, а скоро может появится и другая.

Состояние первого подъезда в доме. Фото: личный архив героя публикации

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