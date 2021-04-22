Донские парламентарии обсудили изменение статуса спортшкол

Депутат Заксобрания Екатерина Стенякина обсудила с коллегами поправки в законе, регламентирующем работу спортивны образовательных учреждений. Фото: пресс-служба ЗС РО

В Законодательном собрании Ростовской области за круглым столом прошла дискуссия, участники которой обсудили поправки в федеральный закон, регламентирующий работу спортивных учреждений. Модератором встречи стала председатель комитета Заксобрания по взаимодействию с общественными объединениями и молодежной политике, депутат Екатерина Стенякина. Парламентарий пояснила, что вопрос о внесении изменений в закон назрел уже давно. Дело в том, что часть муниципальных спортивных школ области относится к сфере образования и является учреждениями дополнительного образования. А другая часть - к департаментам, управлениям спорта, и носит статус «спортивные секции». Это вызывало у сотрудников спортивных секций много вопросов. Екатерина Стенякина объяснила почему:

- И организация труда тренеров в этих учреждениях была абсолютно разной, и подходы к процессу обучения, в том числе программы, по которым занимались дети, тоже отличались. Между прочим тренеры, которые работали в спортивных школах, относящихся к учреждениям спорта, получали меньшую зарплату, а также у них был меньше отпуск, чем у тех, кто относился к сфере дополнительного образования. И очень долго мы вели дискуссии по этому поводу. К чему же отнести учреждения – к сфере образования или к сфере спорта?

НА ЧТО ПОВЛИЯЮТ ПОПРАВКИ В ЗАКОНЕ

В итоге, по ее словам, наконец-то назрели глобальные изменения в федеральном законодательстве, и теперь все спортивные учреждения будут относиться к сфере образования. Как отметила депутат, в Государственной Думе прошел три чтения законопроект «О внесении изменений в Федеральный закон "О физической культуре и спорте в Российской Федерации" и Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации". Данный законопроект наделяет статусом образовательных организаций школы спортивной подготовки. Он был направлен для утверждения в Совет Федерации.

- Теперь те тренеры, которые занимаются с нашими детьми в секциях, будут называться тренеры-преподаватели. Они будут иметь удлиненный отпуск, точно такой же, как и у учителей, работающих в школах. А также иметь иную оплату труда, которая выведет их на другой уровень. И вместе с тем все программы физической подготовки, физического образования детей тоже будут приведены к единым стандартам, - рассказала Екатерина Стенякина о преимуществах, которые дадут поправки в законодательстве.

Также произойдет еще одно уникальное изменение.

- Программы в спортивных школах, по которым занимаются наши дети, будут формироваться органами исполнительной власти в сфере спорта, но утверждаться - органами исполнительной власти в сфере образования по согласованию с нашими спортивными чиновниками, - прокомментировала депутат.

Екатерина Стенякина отметила, что, с одной стороны, система непростая, и не исключено, что в первое время у многих будут возникать вопросы. Но, с другой стороны, такие изменения унифицируют всю систему дополнительного образования в сфере спорта. При этом депутат предположила, что уже на этапе принятия данного федерального закона у многих могут возникнуть вопросы.

Поэтому парламентарии, представители органов исполнительной власти в сфере спорта, сами тренеры и руководители спортивных школ собрались за круглым столом. Участники мероприятия обсудили все важные моменты. А также внесли ряд предложений, которые будут рассмотрены комитетом Законодательного собрания Ростовской области по взаимодействию с общественными объединениями и молодежной политике для вынесения на ближайшее заседание Заксобрания.

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