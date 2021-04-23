От Азова до Санкт-Петербурга: за победительницу конкурса «Такая разная таможня» голосовали сразу пять городов

Сотрудница Южной оперативной таможни Анна Светличная набрала более 50 тысяч голосов. Фото: Ольга ГОПАЛО

Конкурс «Такая разная таможня» был приурочен к 30-летию Федеральной таможенной службы. За самых красивых девушек таможенниц в течение двух недель на сайте KP.RU голосовала вся страна.

В итоге сотрудница Южной оперативной таможни Анна Светличная набрала более 50 тысяч голосов и одержала безоговорочную победу. Девушка признается - победа для нее событие волнительное, но настрой был боевым изначально. Достаточно сказать, что за Анну голосовали сразу пять городов: Азов, откуда она родом, Ростов-на-Дону, где она сегодня служит, Севастополь – там Анна начинала свою таможенную службу и друзья из Москвы и Санкт-Петербурга. Результат не заставил себя ждать.

Анне Светличной в пресс-центре «Комсомолки» вручили диплом и подарки от партнеров проекта. Фото: Ольга ГОПАЛО

- Мне очень приятно осознавать эту победу, - признается Анна, - но это не повод возгордиться. Напротив, я рассматриваю это, как еще большую ответственность за свою работу.

Каждый день Анна доказывает, что одной красотой на службе не обойдешься. Рабочий день ненормированный, с семьей времени проводить приходиться мало.

- Много раз я слышала от знакомых, что занимаюсь мужской работой, что это тяжело, - говорит старший лейтенант таможенной службы, - но все зависит от того, как ты к этому относишься. Я горжусь тем, что я делаю. Моя работа требует внимания и ответственности, - рассказала девушка.

За победительницу конкурса «Такая разная таможня» голосовали сразу пять городов. Фото: Ольга ГОПАЛО

Как признается сама победительница, поступала она на экономический факультет ЮФУ и Ростовскую таможенную академию. Но в итоге сделала выбор в пользу таможенной службы. Прошла конкурс и уехала в Севастополь. Там начались ее таможенные будни.

Кстати, выяснилось, что Анна наша коллега и работала в пресс-службе Севастопольской таможни. Анне Светличной в пресс-центре «Комсомольской правды» вручили диплом победительницы конкурса, цветы и подарок от партнеров: абонемент в фитнес-центр.