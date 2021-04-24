Брошенные и разбитые: Что делать с "автохламом" во дворах Ростова

Как можно очистить дворы от брошенного автотранспорта. Фото: СЕЛИМОВ Артур.

Ростов-на-Дону - город-миллионник с огромным количеством автомобильного транспорта. В центре плотная застройка и совсем мало мест для стоянки машин. В 2016 году власти решили сделать платные парковки, но ситуация не улучшилась, с каждым годом на улицах Ростова наблюдается рост автомобильного парка.

Дворы и закоулки Ростова насчитывают десятки брошенных и разбитых автомобилей которыми никто не пользуется, а место они занимают. Кто должен отвечать за "автохлам", администрация или нерадивые автовладельцы. Журналисты "Комсомольской правды" решили выяснить, как можно очистить дворы от брошенного автотранспорта.

Вид городских улиц такие экспонаты вряд ли украшают. Фото: СЕЛИМОВ Артур.

ГРЕЗЯТ МЫСЛЯМИ, ЧТО КОГДА-ТО ПОЧИНЯТ

Бывают случаи, когда автомобиль уже своими силами не починить, а буксировать его в автосервис дорого. В этой ситуации владельцы просто машут рукой и даже не пытаются отправить его на металлом - грезят мыслями, что когда то починят. Еще встречаются случаи когда владелец умер, а документы утеряны. Особенно если человек был одиноким, его автотранспорт будет еще долго ждать своей участи.

Встречаются и замаскированные "брошенки". Это когда хозяин использует машину как склад. Без колес, с разбитыми фарами и кучей хлама внутри, они годами могут ждать своей участи. Автомобиль вроде уже несколько лет и не ездит, а хозяин его все равно использует. С такими ситуациями дела обстоят хуже всего, ведь если владелец обнаружит, что его автомобиль увезли, он может подать в суд на представителей администрации. Легковушка может выглядеть как хлам, но убирать ее без ведома владельца нельзя. Поэтому власти знакомые с такими прецедентами по собственной инициативе "брошенки" обычно не трогают.

Ездить - не ездит, а место занимает. Фото: СЕЛИМОВ Артур.

ИСТОРИЯ НА СПУЩЕННЫХ КОЛЕСАХ

Иногда на улицах Ростова можно встретить уникальные экспонаты такие как сгоревшие автомобили. Этот грузовик сгорел до тлла. Опрятные горожане начали складировать в него мусор.

- Этот автомобиль стоит уже с советских времен. Мы пробовали искать владельца, спрашивали по подъездам, не нашли. Непонятной марки машина, так еще и со старыми государственными номерами, - с досадой рассказывает местная жительница Людмила.

Да, автомобиль можно сказать раритетный, но вид у него ужасный: спущенные колеса, разбитое лобовое стекло. У потрепанного "фиата" госномера старого образца. А чтобы найти его владельца придется искать по номеру на кузове, но делать этого, естественно, никто не будет, открывать капот - дело незаконное.

- Автомобилей брошенных в Ростове много. У меня мама на Халтуринском живет, там этого добра хватает, - говорит еще одна жительница Светлана.

Вот такие махины красуются на улицах города. Фото: СЕЛИМОВ Артур.

НЕ БОЛЕЕ 10 ДНЕЙ

Согласно постановлению правительства от 14.06.2018 № 573 «Об утверждении порядка выявления, перемещения, хранения БРТС на территории муниципального образования «Город Ростов-на-Дону», бесхозные автомобили должны находить и эвакуировать представители районной администрации.

По закону, брошенные средства запрещается хранить на территории города сроком более 10 календарных дней.

Каждый ростовчанин может помочь чиновникам и сообщить о бесхозном транспорте в местную администрацию. Хотя бы для того, чтобы авторуины под окнами не мозолили глаза и не занимали и без того драгоценное место. Правда, нужно направить письмо или оставить заявление в электронном виде. Процедуры эти довольно громоздкие, поэтому жители не охотно сообщают о брошенных легковушках.

- У нас микроавтобус стоит разбитый во дворе, хотела сообщить в администрацию, но там, оказывается, нужно зайти на портал, куда-то регистрироваться - вообщем, целое дело, - жалуется Антонина Ивановна "сторожила" двора на ул. Забайкальская, 8.

Стоим плотно. Фото: СЕЛИМОВ Артур.

КСТАТИ

Ростовская область входит в десятку регионов по числу легковых автомобилей. В прошлом году на Дону было зарегистрировано 1433,5 тысячи авто. На сегодняшний день в регионе насчитывается более 1,4 миллиона легковушек. Каждый третий житель имеет автомобиль. Всего же в донской столице оборудовано порядка 6,5 тысячи платных парковочных места, из которыхх 10 процентов предназначены для инвалидов.

Стоянки есть, но не все готовы за них платить. Фото: СЕЛИМОВ Артур.

ОФИЦИАЛЬНО

Кто должен эвакуировать?

- В соответствии с Правилами благоустройства территории города Ростова-на-Дону запрещается оставление брошенных средств вне специально отведенных мест, предназначенных для стоянки автотранспорта, в том числе на придомовых территориях индивидуальных и многоквартирных домов, - сообщили в администрации Ростова-на-Дону. - Согласно постановление от 14.06.2018 № 573 «Об утверждении порядка выявления, перемещения, хранения БРТС на территории муниципального образования «Город Ростов-на-Дону». Выявлять и эвакуировать брошенные транспортные средства должны представители районной администрации. Они вправе создать комиссию по обследованию автомобиля и найти его собственника. Жители, которые заметили бесхозный автомобиль, могут обратиться в Уполномоченный орган по месту нахождения транспорта, с заявлением.

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