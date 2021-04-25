"Жилья нет?!": Положенную многоэтажку для расселения растаскивают по частям

Ростовчанка 30 лет ждет квартиру от государства. Фото: СЕЛИМОВ Артур.

- Вот взгляните - мы тут живем с сыном уже 40 лет, - ростовчанка Ольга Геннадьевна показывает свою комнату в 15 квадратов, которую им выделили еще в советское время. - Я вселилась в это общежитие временно, думала поработаю немного машинисткой трамвая, а там и свое жилье появится. Тут половина "сторожил" вселялись временно, а растянулось это на десятки лет.

"МЫ ПРИЕХАЛИ И Я БЫЛА В УЖАСЕ"

Пенсионерка трудилась на почетной должности машинистки трамвая более десяти лет. Работа в трамвайно-троллейбусном депо позволила встать в очередь на жилье и с 1989 года она ждет квартиру по распределению.

- Недавно была в администрации, мне сказали, что я пятидесятая в списке на квартиру, - делится горожанка. - По моим расчетам очередь двигается, в среднем, на три человека в год. Скорее всего, квартиры мне ждать еще лет 20 лет.

По словам женщины, два года назад ей обещали квартиру в одной из многоэтажек Суворовского микрорайона, в районе улицы Уланской. Она даже поехала туда, чтобы посмотреть, как будет выглядеть ее долгожданное жилье-счастье.

Вид домов, в которых могли бы жить. Фото: СЕЛИМОВ Артур.

- Мы приехали и я была в ужасе, - признается она. - Стоят шесть серых многоэтажек с разбитыми окнами, выломанными дверьми. На подъездах - огромные амбарные замки. Местные рассказали, что квартиры в этих домах растаскивают вандалы, поэтому входные двери и замуровали.

СЕРЫЕ БЕСПРИЗОРНИКИ

Редакция "Комсомольской правды" решила выяснить, что это за комплекс такой, и как поменялась обстановка в том районе за два года.

Оказалось, что в 2014 году Минобороны построило для своих военных шесть многоэтажек. по 16 этажей каждая. Дома были полностью сданы в срок, квартиры - обустроенные и с чистовой отделкой. В них были все условия, чтобы заехать и сразу жить: отопление, кухонные плиты, розетки. Но резкая передислокация войск привела к тому, что дома были брошены. За несколько лет ухоженное жилье облюбовали вандалы. Подъезды исписали граффити, выломали окна, вытащили двери и вывели из строя отопление.

Кто-то оставл свой автограф. Фото: СЕЛИМОВ Артур.

В 2018 году Министерство обороны передало имущество муниципалитету Ростова-на-Дону за ненадобностью. При передаче администрации, дома уже были в ужасном состоянии. На капитальный ремонт жилья город выделил 300 (!) миллионов рублей. В многоэтажки постепенно начали заселять по договору социального найма и по программе переселения семей из ветхо-аварийного жилья.

Согласно документам, город получил от Минобороны 63,3 тысячи кв. метра жилой площади - это 1 156 квартир. В совокупности, 598 штук - это однушки, 193 - двух-, 241 - трех- и 124 - четырехкомнатные. Сейчас микрорайон постепенно приобретает привычные черты спального района. Дома уже в разной степени заселены. Появились люди - появилась жизнь!

А ЧТО С ДОМОМ НА ДРАГУНСКОЙ?

Среди жилых домов выделяется пока еще серое здание на улице Драгунская 4. Мусор у подъездов, жженный уголь и бутылки - видимо, недострой стал местом местных "шашлычников". Добавляет красок в общий пейзаж - сломанный пандус и унылые росписи на подъездах, выбитые окна, торчащие палки из подвала, болтающаяся оконная решетка. Здание, созданное для уютной жизни, разграблено и испорчено вандалами.

Кто-то оставл свой автограф. Фото: СЕЛИМОВ Артур.

В администрации планировали отремонтировать все квартиры в 2020 году. Между тем, многоэтажка прошла зиму, с открытыми подвалами и выбитыми окнами, пережила дожди. Время идет и она становится все больше непригодной для жилья.

Когда журналист "Комсомольской правды" осматривал многоквартирное строение, внутри были слышны непонятные стуки в районе пятого этажа. Скорее всего, не все еще успели вынести: как закончат с навесным оборудованием, по традиции, примутся выдирать провода из стен и спиливать трубы. Такими темпами - обернуться не успеешь - и весь дом смогут "растаскать" в два счета.

Ольга Николаевна с грустью посмотрела на фото многоэтажки, которые я ей показал.

- Дали бы уже эти квартиры людям, мы же своим трудом и деньгами сами сделали себе жилье. Зачем ждать пока все растащат? Нуждающиеся семьи и так бы приняли с благодарностью, - вздохнула она. - Но администрация отвечает, что не может передать в таком состоянии квартиру. Так что до нее я, скорее всего, просто не доживу, у меня же еще и инвалидность...

ОФИЦИАЛЬНО

Вопрос рассмотрят на заседании Гордумы

"КП-Ростов-на-Дону" отправила запрос в Департамент координации строительства и перспективного развития города и Департамент ЖКХ и энергетики Ростова-на-Дону. Официальные представители этих ведомств сообщили следующее:

- Всего в муниципальную собственность было передано - 1 156 квартир, расположенных по адресам: бул. Измайловский, 21, 23, ул. Драгунская, 4, ул. Уланская, 11, 13 и 15. В рамках муниципальной программы завершен капитальный ремонт жилых помещений многоквартирного дома по ул. Уланской, 15. Проводятся мероприятия по предоставлению жилых помещений гражданам, состоящим на учете в качестве нуждающихся в жилье, и имеющим право на предоставление жилых помещений во внеочередном порядке.

Окончание ремонтных работ и ввод в эксплуатацию еще двух многоквартирных домов по ул. Уланской, 11, и бул. Измайловский, 21 запланировано в текущем году. Проведение торгов, заключение муниципальных контрактов на выполнение работ по капитальному ремонту жилых домов по ул. Уланская, 13, бул. Измайловский, 23, ул. Драгунская, 4, возможно после выделения средств местного бюджета на данные цели. Предложения по выделению средств будет рассмотрено на заседании Ростовской-на-Дону городской Думы которое пройдет а апреле текущего года.

После завершения ремонта оставшихся пяти многоквартирных домов, согласно действующему жилищному законодательству, жилые помещения планируется предоставить гражданам, состоящим на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договору социального найма, независимо от возраста в соответствии с очередностью и номенклатурой имеющихся жилых помещений. Продажа жилых помещений муниципального жилищного фонда действующим законодательством не предусмотрена.

Кто-то передумал. Фото: СЕЛИМОВ Артур.

КОММЕНТАРИЙ СПЕЦИАЛИСТА

"Надо обращаться в администрацию"

Ваган БЕГЛАНЯН, юрист:

- Советую обратиться Ольге Николаевне к администрации г. Ростова-на-Дону с заявлением о предоставлении жилого помещения из состава многоквартирных домов, переданных Минобороны РФ. В данном заявлении также необходимо запросить информацию о количестве переданных очередникам квартирах с указанием сроков, площадки и списка очередников на актуальную дату с отражением позиции заявителя: ФИО остальных очередников пусть скроют.

АЛЛО!

Есть, чем поделиться? Присылайте свои истории, фото, видео в редакцию «Комсомолки» в Ростове-на-Дону на наш номер: 8 909-409-00-00 (WhatsApp). Пусть о них узнают все! Еще больше новостей на нашем радио в Ростове на 89,8 FM.