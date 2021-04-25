Написал роман и приручил щегла: Как провел в колонии строго режима главарь банды из 90-х, похитивший сына ростовского банкира

В этом году из ростовской колонии строгого режима вышел на свободу мужчина, осужденный по одному из самых громких дел «лихих 90-х». Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В этом году из ростовской колонии строгого режима вышел на свободу Семен Зибродин (имя изменено, - прим. автр.), осужденный по одному из самых громких дел «лихих 90-х» - за похищение сына бывшего председателя ростовского банка. Ростовским областным судом в 2001-м он был приговорен к 25 годам лишения свободы. Отсидев «от звонка до звонка» Зибродин искупил вину перед обществом и вдохнул воздух долгожданной свободы.

Заключенные по разному проводят досуг. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

ЭКШЕН ПО-РОСТОВСКИ

Семен - выпускник военного училища, но офицерской карьере предпочел другое. Он стал непререкаемым авторитетом в банде, где существовала железная дисциплина, и где его считали лидером. В 1996-97-м годах она совершила убийство ростовского коммерсанта и ряд дерзких разбойных нападений на предпринимателей и машину охранного агентства, перевозившую деньги. Но «звездным часом» стало, похищение Миши. Одна французская кинокомпаний даже хотела снять об этом сериал.

4 ноября 1998 года молодой сын банкира поставил свое авто в гараже в переулке Грибоедовском в Ростове и направился домой. Завернув за угол, он увидел странного парня. На нем почему-то был блондинистый женский парик с локонами до плеч. «Блондин» вдруг выхватил пистолет и заорал: «Стоять! Милиция! Вы задержаны!». Крайне удивленный Михаил не заметил сразу, как с другой стороны к нему уже подскочил другой незнакомец с автоматом. Они затолкали парня в машину, надели на голову черный мешок, уложили на пол между сидениями и покатили…

"ИНАЧЕ ТЫ - ПОКОЙНИК"

Парня привезли в какое-то полуподвальное помещение высотного дома на Военведе, пристегнули наручниками к трубе в ванной. Предупредили: «Не смей поднимать голову и разглядывать наши лица. Иначе – ты покойник!»

С отца Миши запросили выкуп – 800 тысяч долларов. Сумма по тем временам баснословная. Время шло. Встреча с передачей денег постоянно срывалась. Бандиты опасались того, что отец Миши мог сообщить обо всем милицию. За каждую неудачу бандиты накручивали «штрафные». В результате, сумма выкупа выросла до миллиона долларов. Так прошли три недели…

Потом бандиты поменяли дислокацию и перевезли пленника на дачу под Таганрогом. Там они приковали молодого человека за ногу к батарее и издевались. Палили у него над головой из пистолета. Спрашивали, что лучше отрезать и отправить его родным: ухо или палец. К друг другу похитители обращались по кличкам. Мишу охраняли «Масик» и «Веселенький».

- Я понимал, что у отца и милиции что-то не ладиться, и стал думать, как выбраться самому, - рассказывал журналисту "КП-Ростов-на-Дону" сам парень уже после приговора банде.

А после того, как услышал, что сделка с выкупом срывается и его, возможно, в живых не оставят, понял, что дальше медлить нельзя.

ЧУДО СПАСЕНИЯ

Эта история уникальна прежде всего тем, что пленнику самому удалось сбежать от бандитов. Да еще и потом помочь оперативникам вычислить их всех! Миша сделал ставку на жадность «Масика» и пообещал ему 500 тысяч долларов за помощь в побеге. Сработало.

До Ростова парень добрался с помощью какого-то случайного, остановленного на трассе автомобилиста. Домой к родителям сразу идти не решился. Там могли дежурить бандиты. А еще боялся, что не узнают: сам он был заросшим и в оборванной одежде. Даже друг отца не сразу признал в оборванном бородатом дядьке, возникшем у него на пороге – сына главы ростовского банка.

Той же ночью оперативники вычислили место, где держали Мишу, и того, кому принадлежала дача… Банде пришел конец.

ОДИН ЭКСТРАСЕНС И 180 ЛЕТ ЗАКЛЮЧЕНИЯ

Еще один любопытный момент в этой истории. Спустя время, после освобождения Михаила и задержания банды, на пороге квартиры банкира появился мужчина средних лет. Заявил, что он экстрасенс: тогда было время, когда интерес к подобным сверхвозможностям человека в обществе достиг небывалого размаха. И что, якобы именно он, на расстоянии, руководил мыслями Миши, внушив ему, как лучше сбежать. Экстрасенс потребовал награду за это. Но к его заявлению, мягко говоря, отнеслись скептически…

Суд над бандой состоялся в 2001 году. На скамье подсудимых были 14 человек, включая и самого лидера. Среди подсудимых оказались бывшие и на момент совершения преступления действовавшие сотрудники милиции. Только одного из членов группы суд за недоказанностью оправдал.

Звучала и информация о внушительном арсенале оружия в банде. О том, что преступления тщательно планировались. О жесткой дисциплине. Семен, которого назвали главарем, держался холодно и спокойно. Казалось, ни один мускул не дрогнул на его лице, когда судья объявил ему наказание – 25 лет лишения свободы в колонии строгого режима. Сподвижники получили более мягкие сроки - от 9 до 20 лет лишения свободы. На всех получилось – 180 лет заключения.

В заключении Семен провел больше двух десятков лет. Фото: Алексей БУЛАТОВ

НЕ ДО САМОДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Семен отбывал срок в колонии строгого режима под Ростовом. И все эти годы держал себя в отличной физической форме. Однажды, он дал интервью, в котором философски размышлял на тему «лихих 90-х» и ценностей в жизни человека. А потом стал писать роман. Да не какой-нибудь, а мистический, про… банду наемных убийц.

Отбывающим наказание в колониях разрешено творчество. Кто-то стихи сочиняет, кто-то песни, кто-то рисует картины. А кто и в сценических постановках самодеятельности отряда участвует. Зеки проводят турниры по шахматам. Бывало когда-то, что и - по футболу. Кто-то вообще строчит жалобы…

Но Семен в самодеятельности не участвовал. Он писал свой роман. И вышло так, что он оказался опубликован одним «самиздатовским» литературным сайтом. В преамбуле к роману так и было сказано, что автор отбывает срок.

ЧЕРНЫЙ АМУЛЕТ

«Длинное лезвие ножа тупо поблескивало в полутьме подъезда. И, поставив ногу на металлическую перекладину перил, человек прямо на коленке закатал нож в захваченный с собой газетный лист. И снова замер, превратившись в каменную статую. Со стороны могло показаться, что даже перестал дышать. То, что собирался сейчас сделать этот человек, никогда и никто не способен сделать по-настоящему бесстрастно. И, соверши ты хоть тысячу убийств, само по себе убийство никогда не станет для тебя обыденным делом…», - это лишь один из фрагментов того романа.

Речь идет о киллере, поджидающим в подъезде свою жертву. Наемный убийца – стройный мужчина с волевыми чертами лица и холодными синими глазами. Когда-то давно, когда его в детстве обижал жестокий отец, мальчик вдруг заглянул в открывшуюся ему бездну. И какой-то старец дал ему несколько ценных советов о том, как надо быть сильным. Он дал заплаканному мальчику маленький черный камушек с правильно заточенными краями, который нужно было сжимать в руке, когда становилось в жизни совсем плохо.

Повзрослев, мальчик стал носить его с собой всегда, как амулет. И стал обладать небывалой силой и хладнокровием, которые помогали ему… убивать людей и планировать преступления.

НЕОЖИДАННЫЙ ПОВОРОТ

Действие мистического романа происходит в южном городе, где все друг друга знают. В повествовании фигурируют глава охранного предприятия из бывших кагэбешников, крупный бизнесмен, погибающий в подстроенной автокатастрофе, банкир, которого убивают в подъезде и даже экстрасенс.

Сюжет закручен лихо. Хотя и не лишен некоторых шаблонов. Честно говоря, даже зачиталась. Конец очень неожиданный. Киллер погибает. Его верной подруге – прекрасной блондинке, передают те немногие вещи, которые ему принадлежали. Среди них – бархатный мешочек с черным камушком внутри.

Блондинка рыдает на могиле киллера. И вдруг замечает, что уголок на его черном памятнике отколот… Думает, что это напортачили устанавливающие памятник мастера. А потом догадка пронзает девушку. Она достает из кармана бархатный мешочек, оттуда – черный камушек и прикладывает к отколотому на памятнике краю. И тот подходит туда с точностью до миллиметра!..

РУЧНАЯ ПТИЦА

Собственный источник рассказал корреспонденту «Комсомольской правды – Ростов», что незадолго до освобождения из колонии Семен приручил какую-то птицу, случайно залетевшую в цех колонии. Толи щегол это был, то ли какая-то другая пичужка. Но его видели с этой птичкой, примостившейся на руке или на плече.

Когда пробил час, Семен покинул территорию колонии. Пропала с ним и птица.

Обычно, перед освобождением, сидельца спрашивают, кому из родных он хотел бы направить оповещение о своем освобождении. Наш «герой» никого не указал. Он вышел и просто растворился в толпе. Как и многие из тех, чьи имена в 90-е звучали со страниц криминальных репортажей.

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