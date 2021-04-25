Симфонический оркестр и тюльпановые поля: В Ростовской области проходит фестиваль экологического туризма

Тысячи людей приехали полюбоваться на красоту донской степи. Фото: СЕЛИМОВ Артур.

В эти выходные, 24 и 25 апреля, на Дону проходит фестиваль экологического туризма" Воспетая степь". Этой традиции вот уже десять лет. Но ежегодно насладиться красотой донской природы приезжают тысячи людей. Традиционное место встречи - территории охранной зоны заповедника "Ростовский" в Орловском районе.

Тюльпановые поля. Фото: СЕЛИМОВ Артур.

Так, в прошлом году народные гуляния не проводили из-за пандемии. А вот до этого полюбоваться степью приезжали около 10 000 (!) тысяч человек. Учитывая такой огромный успех фестиваля, организаторы решили в 2021-м принимать все выходные.

На этот раз гостей удивляют ярмаркой народных промыслов, есть здесь павильоны с оркестром и живописью, выставка экологических проектов. Но самое главное, то ради чего некоторые готовы проехать сотни, а то и тысячи километров - усыпанная тюльпанами степь.

Выставка народных умельцев. Фото: СЕЛИМОВ Артур.

В нынешнем году гостей ждут в самом живописном месте в районе озера Лопуховатое. Открытые зеленные просторы, разливы реки Маныч и множество ярких цветов.

По словам организаторов, экологический туризм направлен на то, чтобы сохранить природу в первозданном виде, именно поэтому срывать цветы запрещается.

За такой красотой многие готовы ехать тысячи километров. Фото: СЕЛИМОВ Артур.

- В первые годы проведения фестиваля, люди рвали охапки цветов, не задумываясь, что это вредит экосистеме, - признается заместитель директора по научной работе заповедника "Ростовский" Александр Липкович. - Сегодня посетители стараются даже лишний раз не наступать на цветы.

К слову, открытие заповедника для посетителей на два дня совершенно не вредит природе. Степные растения приспособлены под табуны скота, поэтому им прогулки человека не страшны.

Многие приехали и на природу посмотреть, и себя показать. Фото: СЕЛИМОВ Артур.

ДОСЛОВНО

"Совместить экологический туризм с гастрономическими турами"

Виктор Гончаров, первый заместитель губернатора РО:

- В правительстве Ростовской области большое внимание уделяют экологическому туризму. Уже существуют три маршрута, по которым можно вести прогулки. Также у нас тестируются виртуальные туры, чтобы заинтересовать нашими просторами можно было как можно больше людей. Планируем и дальше увеличивать количество проектов. В частности, совместить экологический туризм с гастрономическими турами. И тогда желающих приехать к нам в степь будет еще больше.