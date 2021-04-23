Погода в Ростове-на-Дону на 23 апреля 2021: штормовое предупреждение объявили в городе

В городе ожидается ливень и град. Фото: Евгения ГУСЕВА

Погода в Ростове-на-Дону на 23 апреля 2021 — публикуем прогноз. По данным МЧС и донских синоптиков, погода в пятницу резко ухудшится.

Ночью температура составит плюс шесть — плюс восемь градусов. По данным МЧС, утром в городе пройдут ливни и град. Порывы ветра могут достигать 22 — 22 метров в секунду. При этом днем серьезных осадков не будет. Термометр покажет плюс 17 — плюс 19 градусов.

По Ростовской области также пройдут дожди, вечером — с грозой. Ночью и утром в отдельных районах туман. Ветер юго-западный и западный — до 6 — 11 метров в секунду. Температура воздуха ночью — плюс три — плюс восемь градусов, днем — до плюс 14 — плюс 18 градусов.