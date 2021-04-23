В Ростове-на-Дону водитель такси спас потерявшуюся бабушку

21 апреля поисковый отряд «Лиза Алерт» опубликовал объявление о пропаже Ларисы Курочкиной, пенсионерки из Ростова, с просьбой помочь в ее поисках. 75-летняя бабушка плохо ориентируется в пространстве, утром она ушла из дома прямо в домашних тапочках, оставшись без связи с родными. В ориентировке «Лиза Алерт» было указано, что в кармане у нее лежит записка с адресом и контактами — видимо, такое с ней случается не впервые.

Бабушка успела уйти почти на пять километров от дома, но по счастливой случайности ее нашел 30-летний таксист, водитель-партнер Яндекс.Такси Нарек Манвелян.

— 21 апреля вышел на линию. В приложении пришло уведомление: в вашем городе разыскивают человека. В программе для водителей присылают ориентировки на пропавших людей. Я просмотрел ее и поехал работать. Заканчивал поздно — около половины двенадцатого ночи. Ехал по Буденновскому проспекту и обратил внимание на бабушку, — рассказывает герой.

Таксист притормозил, заглушил мотор, подошел к пожилой женщине и спросил, не терялась ли она. Та растерянно покивала.

— Я сверил с описанием в сводке — подошла, — продолжает Нарек. — Позвонил в полицию, сообщил, что нашел человека из ориентировки. Они пообещали прислать наряд. Я остался с бабушкой, пока не подъехал экипаж полиции.

Ларису Курочкину увезли домой к родным. А Нареку позже перезвонили из МВД, сообщили, что с бабушкой все хорошо, и пообещали поощрить грамотой от полицейского руководства.

С поисковым отрядом «Лиза Алерт» Яндекс.Такси сотрудничает с 2018 года. Это сотрудничество помогает искать потерявшихся людей в городе: более полумиллиона таксистов видят в рабочем приложении уведомления о свежих ориентировках и инструкции, как помочь потерявшимся.

В пресс-службе "Яндекс. Такси" сообщили, что поощрят водителя.