Новости Ростова-на-Дону на 24 апреля 2021: умер шестой подросток, пострадавший в ДТП в Новочеркасске

Главные события Ростова и области. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Новости Ростова-на-Дону на 24 апреля 2021: что случилось за сутки. «КП-Ростов» собрал информацию о главных новостях города и области.

В новочеркасской БСМП скончался шестой подросток, попавший в ДТП на улице Машиновстроителей. Мальчик пять дней находился в коме. Но 23 апреля около 18:30 медики констатировали его смерть. Напомним, дети 13 и 14 лет двигались на «Хендай Солярис» ночью 18 апреля. По предварительным данным, подросток за рулем потерял управление и врезался в дерево.

Новый томограф появился в поликлинике № 16. С помощью оборудования можно провести от скрининга рака легких до агиографии. Всего на томограф из бюджета выделили 40 миллионов рублей.

На улице Гайдара, 1А планируют построить психиатрическое отделение. Двухэтажное здание будет находиться рядом с неврологическим диспансером. В отделении будут располагаться кабинеты медиков, дневной стационар и отделение с круглосуточным пребыванием. На строительство собираются выделить 109,9 миллиона.

Богослужения в Вербное воскресенье состояться во всех храмах города. Службы пройдут накануне 24 апреля с 21 часа до полуночи и утром — с 6.00.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Пять дней борьбы: скончался шестой подросток, разбившийся в ДТП в Новочеркасске

Школьник все это время находился в коме. (Подробности)

Ростовские власти закупили для поликлиники №16 современный томограф

Теперь местные жители смогут проходить высокоточные исследования в своем районе. (Подробности)

В Ростове планируют построить психиатрическое отделение за 110 млн рублей

Судя по документации, все работы подрядчик обязан завершить уже в этом году. (Подробности)